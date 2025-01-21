Сына челябинского вице-губернатора назвали самым ярким хоккеистом турнира 3Х3

«Трактор» назвал сына вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова Дениса самым ярким хоккеистом турнира КХЛ 3Х3. Интервью с Денисом Мошаровым опубликовано на сайте клуба.
«Самый яркий хоккеист первого тура о новом формате хоккея для России и роли Челябинска в его развитии», — говорится в превью публикации. Денис Мошаров выступал в составе «Трактора» в турнире 3Х3, стартовавшем в сезоне 2024-2025 годов.
Формат 3Х3 — новый для КХЛ. В турнире играют команды, состоящие из трех троек полевых игроков. Матчи длятся три периода по семь минут каждый. Игра проводится на площадке меньшего размера, чем стандартная хоккейная площадка.
В этой связи от игроков в большей степени требуется мастерство игры, и в меньшей — скоростные качества. Поэтому большинство игроков турнира — профессиональные хоккеисты, завершившие свою карьеру. В формате 3Х3 участвуют восемь клубов КХЛ.
Денис Мошаров играет в качестве нападающего. За «Трактор» выступал в 2016 — 2019 годах. Сыграл 15 матчей, в которых не набрал очков при показателе полезности «-3».
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