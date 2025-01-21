Сына челябинского вице-губернатора назвали самым ярким хоккеистом турнира 3Х3

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Вице-губернатор Станислав Мошаров сам играет в хоккей и дал хороший пример сыну
Вице-губернатор Станислав Мошаров сам играет в хоккей и дал хороший пример сыну Фото:

«Трактор» назвал сына вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова Дениса самым ярким хоккеистом турнира КХЛ 3Х3. Интервью с Денисом Мошаровым опубликовано на сайте клуба.

«Самый яркий хоккеист первого тура о новом формате хоккея для России и роли Челябинска в его развитии», — говорится в превью публикации. Денис Мошаров выступал в составе «Трактора» в турнире 3Х3, стартовавшем в сезоне 2024-2025 годов.

Формат 3Х3 — новый для КХЛ. В турнире играют команды, состоящие из трех троек полевых игроков. Матчи длятся три периода по семь минут каждый. Игра проводится на площадке меньшего размера, чем стандартная хоккейная площадка.

В этой связи от игроков в большей степени требуется мастерство игры, и в меньшей — скоростные качества. Поэтому большинство игроков турнира — профессиональные хоккеисты, завершившие свою карьеру. В формате 3Х3 участвуют восемь клубов КХЛ.

Денис Мошаров играет в качестве нападающего. За «Трактор» выступал в 2016 — 2019 годах. Сыграл 15 матчей, в которых не набрал очков при показателе полезности «-3».

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«Трактор» назвал сына вице-губернатора Челябинской области Станислава Мошарова Дениса самым ярким хоккеистом турнира КХЛ 3Х3. Интервью с Денисом Мошаровым опубликовано на сайте клуба. «Самый яркий хоккеист первого тура о новом формате хоккея для России и роли Челябинска в его развитии», — говорится в превью публикации. Денис Мошаров выступал в составе «Трактора» в турнире 3Х3, стартовавшем в сезоне 2024-2025 годов. Формат 3Х3 — новый для КХЛ. В турнире играют команды, состоящие из трех троек полевых игроков. Матчи длятся три периода по семь минут каждый. Игра проводится на площадке меньшего размера, чем стандартная хоккейная площадка. В этой связи от игроков в большей степени требуется мастерство игры, и в меньшей — скоростные качества. Поэтому большинство игроков турнира — профессиональные хоккеисты, завершившие свою карьеру. В формате 3Х3 участвуют восемь клубов КХЛ. Денис Мошаров играет в качестве нападающего. За «Трактор» выступал в 2016 — 2019 годах. Сыграл 15 матчей, в которых не набрал очков при показателе полезности «-3».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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