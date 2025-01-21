Российский боец очнулся в морге после удара из танка

Командир штурмовой группы с позывным Катунь из Сургута рассказал, как очнулся в морге после удара из гранатомета. Боец ВС РФ не только выжил, но и вернулся на СВО, где успел спасти жизнь товарищу.
«Взрывной волной меня отбросило так, что я пробил собственным телом две стены. <...> Врач потрогал меня, а я уже холодный. Прицепили аппарат, чтобы проверить, а показателей никаких, я мертв. А дальше все просто — в пакет и в морг. Что было дальше — медики до сих пор пытаются объяснить. Как сказал ему позже врач, такое [возвращение к жизни] бывает один случай на миллион», — рассказал Катунь в интервью «Комсомольской правде».
Он вспомнил, как очнулся в морге, и сначала решил, что сослуживцы решили над ним подшутить, засунув в спальный мешок. Однако когда оживший боец решил выбраться из мешка, он перепугал дежурившего рядом с его «трупом» солдата, из-за чего тот даже упал в обморок.
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