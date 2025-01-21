Российский боец очнулся в морге после удара из танка

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Боец ВС РФ вернулся «с того света» после удара из танка
Боец ВС РФ вернулся «с того света» после удара из танка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир штурмовой группы с позывным Катунь из Сургута рассказал, как очнулся в морге после удара из гранатомета. Боец ВС РФ не только выжил, но и вернулся на СВО, где успел спасти жизнь товарищу.

«Взрывной волной меня отбросило так, что я пробил собственным телом две стены. <...> Врач потрогал меня, а я уже холодный. Прицепили аппарат, чтобы проверить, а показателей никаких, я мертв. А дальше все просто — в пакет и в морг. Что было дальше — медики до сих пор пытаются объяснить. Как сказал ему позже врач, такое [возвращение к жизни] бывает один случай на миллион», — рассказал Катунь в интервью «Комсомольской правде». 

Он вспомнил, как очнулся в морге, и сначала решил, что сослуживцы решили над ним подшутить, засунув в спальный мешок. Однако когда оживший боец решил выбраться из мешка, он перепугал дежурившего рядом с его «трупом» солдата, из-за чего тот даже упал в обморок. 

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Командир штурмовой группы с позывным Катунь из Сургута рассказал, как очнулся в морге после удара из гранатомета. Боец ВС РФ не только выжил, но и вернулся на СВО, где успел спасти жизнь товарищу. «Взрывной волной меня отбросило так, что я пробил собственным телом две стены. <...> Врач потрогал меня, а я уже холодный. Прицепили аппарат, чтобы проверить, а показателей никаких, я мертв. А дальше все просто — в пакет и в морг. Что было дальше — медики до сих пор пытаются объяснить. Как сказал ему позже врач, такое [возвращение к жизни] бывает один случай на миллион», — рассказал Катунь в интервью «Комсомольской правде».  Он вспомнил, как очнулся в морге, и сначала решил, что сослуживцы решили над ним подшутить, засунув в спальный мешок. Однако когда оживший боец решил выбраться из мешка, он перепугал дежурившего рядом с его «трупом» солдата, из-за чего тот даже упал в обморок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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