Мигранты кинулись бежать: военные нагрянули на скандальную овощебазу в Екатеринбурге. Фото, видео

Военные нагрянули с проверкой на овощебазу №4 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург
Рейд прошел в Железнодорожном районе Фото:

В Екатеринбурге военные следователи при поддержке военной полиции нагрянули на продовольственную базу №4 (крупнейшая на Урале овощебаза) для проверки лиц, недавно получивших российское гражданство. Увидев силовиков, некоторые стали разбегаться, передает корреспондент URA.RU, ставший участником операции.

В 16 часов несколько военных зашли на территорию базы и стали проверять документы у работников и посетителей. «Что это происходит? Почему идет проверка?» — возмущался 18-летний мужчина по имени Джасур. «Следователь 58-го Военно-следственного отдела, лейтенант Никита Альбертович Щетинин, предъявите ваши документы», — успокоил офицер. Затем началась сверка. Оказалось, что Джасур не состоит на военном учете. Его посадили в служебный автомобиль и отвезли в военкомат.

В это время сотрудники базы закрыли двери магазина. А те, кто не успел спрятаться, попытались уклониться от общения со следователями. Не вышло. Затем силовики прошли к другим точкам. Там их встретил мужчина, который усомнился, что они действительно военные следователи. «Это разве военные? Это пожарные!» — думал он. Когда офицер представился ему, он кивнул и попытался ретироваться, но попал под проверку.

Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург
Увидев силовиков, некоторые спрятались
Фото:

После следователи зашли на склады. Оттуда трое человек попытались уйти, их остановил прапорщик Евгений Князев. Их он отпустил только после установления личности и проверки документов. На базе нашлись и добросовестные мужчины, которые, получив гражданство, встали на учет.

Всего в военкомат были доставлены три человека. Подобные плановые мероприятия в Екатеринбурге будут продолжены, заверили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления СК по Центральному военному округу.

Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. К примеру, осенью 2020 года там произошла поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил «смотрящий» от брата вора в законе Гули. Через год в кафе возле базы случилась потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, когда-то владевшего этим активом.

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В Екатеринбурге военные следователи при поддержке военной полиции нагрянули на продовольственную базу №4 (крупнейшая на Урале овощебаза) для проверки лиц, недавно получивших российское гражданство. Увидев силовиков, некоторые стали разбегаться, передает корреспондент URA.RU, ставший участником операции. В 16 часов несколько военных зашли на территорию базы и стали проверять документы у работников и посетителей. «Что это происходит? Почему идет проверка?» — возмущался 18-летний мужчина по имени Джасур. «Следователь 58-го Военно-следственного отдела, лейтенант Никита Альбертович Щетинин, предъявите ваши документы», — успокоил офицер. Затем началась сверка. Оказалось, что Джасур не состоит на военном учете. Его посадили в служебный автомобиль и отвезли в военкомат. В это время сотрудники базы закрыли двери магазина. А те, кто не успел спрятаться, попытались уклониться от общения со следователями. Не вышло. Затем силовики прошли к другим точкам. Там их встретил мужчина, который усомнился, что они действительно военные следователи. «Это разве военные? Это пожарные!» — думал он. Когда офицер представился ему, он кивнул и попытался ретироваться, но попал под проверку. После следователи зашли на склады. Оттуда трое человек попытались уйти, их остановил прапорщик Евгений Князев. Их он отпустил только после установления личности и проверки документов. На базе нашлись и добросовестные мужчины, которые, получив гражданство, встали на учет. Всего в военкомат были доставлены три человека. Подобные плановые мероприятия в Екатеринбурге будут продолжены, заверили URA.RU в пресс-службе Военно-следственного управления СК по Центральному военному округу. Скандалы на овощебазе №4 происходят регулярно. К примеру, осенью 2020 года там произошла поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил «смотрящий» от брата вора в законе Гули. Через год в кафе возле базы случилась потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, когда-то владевшего этим активом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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