Назван самый популярный горнолыжный курорт у пермяков в новогодние праздники

Туризм.рф: большинство пермяков на Новый год выбрали горнолыжные курорты Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали чаще ездить на горнолыжные курорты
Пермяки стали чаще ездить на горнолыжные курорты Фото:

У жителей Пермского края в новогодние праздники пользовались популярностью горнолыжные курорты. Чаще всего туристы выбирали комплексы в Краснодарском крае и Кемеровской области. Об этом URA.RU сообщили специалисты корпорации Туризм.рф и МегаФона.

«С 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес пермяков к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Сочи. Сюда отправилось 27% любителей активного отдыха»— рассказали аналитики.

Уточняется, что среди сочинских курортов у пермяков пользуется большим спросом «Роза Хутор». Далее по популярности идет кемеровский горнолыжный комплекс Шерегеш, который посетило 25% лыжников. Также в топ-3 вошел курорт на Эльбрусе. Его выбрали 11% пермяков.

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У жителей Пермского края в новогодние праздники пользовались популярностью горнолыжные курорты. Чаще всего туристы выбирали комплексы в Краснодарском крае и Кемеровской области. Об этом URA.RU сообщили специалисты корпорации Туризм.рф и МегаФона. «С 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес пермяков к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Сочи. Сюда отправилось 27% любителей активного отдыха»— рассказали аналитики. Уточняется, что среди сочинских курортов у пермяков пользуется большим спросом «Роза Хутор». Далее по популярности идет кемеровский горнолыжный комплекс Шерегеш, который посетило 25% лыжников. Также в топ-3 вошел курорт на Эльбрусе. Его выбрали 11% пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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