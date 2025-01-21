Назван самый популярный горнолыжный курорт у пермяков в новогодние праздники

У жителей Пермского края в новогодние праздники пользовались популярностью горнолыжные курорты. Чаще всего туристы выбирали комплексы в Краснодарском крае и Кемеровской области. Об этом URA.RU сообщили специалисты корпорации Туризм.рф и МегаФона.
«С 30 декабря 2024 года по 17 января 2025 года заметно увеличился интерес пермяков к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Сочи. Сюда отправилось 27% любителей активного отдыха»— рассказали аналитики.
Уточняется, что среди сочинских курортов у пермяков пользуется большим спросом «Роза Хутор». Далее по популярности идет кемеровский горнолыжный комплекс Шерегеш, который посетило 25% лыжников. Также в топ-3 вошел курорт на Эльбрусе. Его выбрали 11% пермяков.
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