В ХМАО приставы списали долги бойцам СВО и членам их семей на 60 млн рублей

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Югорских бойцов СВО освободили от кредитных долгов
Югорских бойцов СВО освободили от кредитных долгов Фото:

В ХМАО приставы списали бойцам СВО долги на сумму в 48 миллионов рублей. От задолженностей в 14 миллионов рублей также освободили их родственников. Об этом окружное Управление ФССП сообщило на своем сайте.

«В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство в 2024 году, судебные приставы Югры прекратили 525 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 48 819 миллионов рублей в отношении 185 участников СВО. А также 98 исполнительных производств прекращено в отношении членов семей СВО на сумму 14 миллионов рубле», — следует из сообщения.

Исполнительные производства по кредитным задолженностям прекращаются в отношении военнослужащих (и их супруги/супруга), которые с 1 декабря 2024 года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач СВО.При этом контракт должен быть заключен на срок более одного года.

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В ХМАО приставы списали бойцам СВО долги на сумму в 48 миллионов рублей. От задолженностей в 14 миллионов рублей также освободили их родственников. Об этом окружное Управление ФССП сообщило на своем сайте. «В рамках изменений, внесенных в действующее законодательство в 2024 году, судебные приставы Югры прекратили 525 исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму 48 819 миллионов рублей в отношении 185 участников СВО. А также 98 исполнительных производств прекращено в отношении членов семей СВО на сумму 14 миллионов рубле», — следует из сообщения. Исполнительные производства по кредитным задолженностям прекращаются в отношении военнослужащих (и их супруги/супруга), которые с 1 декабря 2024 года заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач СВО.При этом контракт должен быть заключен на срок более одного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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