В ЯНАО признали заслуги работников культуры

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов присвоил звание «Заслуженный работник культуры» руководителю «Окружного центра национальных культур» Надежде Прыжанковой. Глава округа подписал также распоряжение о награждении двух граждан знаком отличия «За заслуги перед Ямалом», сообщают в правительстве ЯНАО.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Ямало-Ненецкого автономного округа» руководителю Окружного центра национальных культур Надежде Прыжанковой. Об этом сообщается на сайте правительства округа.
Также, по данным источника, окружные власти отметили заслуги культурных работников центра. За существенный вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурных традиций Ямало-Ненецкого автономного округа знаком отличия «За заслуги перед Ямалом» награждены артисты-вокалисты Татьяна Лар и Елена Уфимцева.
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