Владелец крупнейшего ТЦ в Нижневартовске подал в суд на налоговую

Компания «Югра-Строй», управляющая крупнейшим торгово-развлекательным центром «Югра Молл» в Нижневартовске (ХМАО), подала иск в арбитражный суд Югры. Владельцем предприятия и ТЦ является нижневартовский миллиардер Ваха Закриев. Его компания оспаривает действия налоговой, которая ранее арестовала счета ООО «Югра-Строй». Эта информация указана в материалах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
«ООО „Югра-Строй“ подало в арбитражный суд ХМАО заявление к Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре о признании недействительным решения ФНС. Заявление общества с ограниченной ответственностью „Югра-Строй“ принято, возбуждено производство по делу», — говорится в определении суда.
Рассмотрение дела начнется в феврале. Суд попросил компанию «Югра-Строй» представить оригиналы платежных документов и доказательства направления иска заинтересованным сторонам. Кроме того, налоговая инспекция должна обосновать свои решения документально и представить материалы проверки.
ООО «Югра-Строй» уже подало серию исков, пытаясь оспорить доначисление налогов, штрафы и блокировку счетов. Ранее налоговая служба уличила компанию в фиктивных сделках, не подтвержденных реальной хозяйственной деятельностью, и доначислила ей десятки миллионов рублей налогов за 2018–2019 годы. Суд поддержал позицию ФНС в одном из исков, мотивируя решение отсутствием документальных подтверждений со стороны компании.
URA.RU направило запрос в ООО «Югра-Строй» для получения комментария по ситуации. На момент публикации ответа от компании не поступило.
Ранее URA.RU писало, что налоговая служба арестовала счета компании «Югра-Строй». Она усмотрела в деятельности предприятия налоговые нарушения.
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