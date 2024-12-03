03 декабря 2024

Налоговая заблокировала счета владельца самого крупного торгового центра в Нижневартовске

ФНС заблокировала счета владельца «Югра Молла» Вахи Закриева из Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФНС арестовала счета крупнейшего ТРЦ в Нижневартовске
ФНС арестовала счета крупнейшего ТРЦ в Нижневартовске Фото:

Налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Югра-Строй», владельца крупнейшего торгово-развлекательного центра «Югра Молл» в Нижневартовске (ХМАО). Компанию контролирует Ваха Закриев, который также является учредителем и руководителем фирмы.

«Для ООО „Югра-Строй“ имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. Приостановление операций по счетам означает прекращение банками всех расходных операций либо в пределах суммы, указанной в решении налогового органа. Также банки не могут открывать новые счета для организаций с заблокированными счетами», — указано в решении налоговой, которое есть в распоряжении URA.RU.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассматривает серию исков от ООО «Югра-Строй», владельцем которого является Ваха Закриев. Компания оспаривает действия и решения Федеральной налоговой службы, связанные с доначислением налогов, блокировкой счетов и изменением назначения платежей. Всего подано пять исков, однако один из них уже проигран, включая апелляционное обжалование.

По данным арбитражного суда, налоговая инспекция выявила, что ООО «Югра-Строй» использовало фиктивные сделки с компаниями, не имевшими реальной хозяйственной деятельности, персонала и ресурсов. По итогам проверки компании доначислили 71,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней за 2018–2019 годы, мотивируя это отсутствием подтверждающих документов и реальных операций. «Югра-Строй» ссылалась на технические проблемы с документацией и изъятие данных правоохранительными органами, но суд отклонил доводы и отказал в удовлетворении иска. Остальные иски, включая оспаривание решений ФНС на суммы от 12,2 млн до других значительных сумм, находятся на рассмотрении.

URA.RU направило запрос в компанию «Югра-Строй». На момент публикации ответ на запрос не поступил.

В июле 2024 года налоговая служба привлекла ООО «Югра-Строй» к ответственности за налоговые нарушения. Компания пыталась оспорить это решение в суде, но пока не добилась успеха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Югра-Строй», владельца крупнейшего торгово-развлекательного центра «Югра Молл» в Нижневартовске (ХМАО). Компанию контролирует Ваха Закриев, который также является учредителем и руководителем фирмы. «Для ООО „Югра-Строй“ имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. Приостановление операций по счетам означает прекращение банками всех расходных операций либо в пределах суммы, указанной в решении налогового органа. Также банки не могут открывать новые счета для организаций с заблокированными счетами», — указано в решении налоговой, которое есть в распоряжении URA.RU. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассматривает серию исков от ООО «Югра-Строй», владельцем которого является Ваха Закриев. Компания оспаривает действия и решения Федеральной налоговой службы, связанные с доначислением налогов, блокировкой счетов и изменением назначения платежей. Всего подано пять исков, однако один из них уже проигран, включая апелляционное обжалование. По данным арбитражного суда, налоговая инспекция выявила, что ООО «Югра-Строй» использовало фиктивные сделки с компаниями, не имевшими реальной хозяйственной деятельности, персонала и ресурсов. По итогам проверки компании доначислили 71,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней за 2018–2019 годы, мотивируя это отсутствием подтверждающих документов и реальных операций. «Югра-Строй» ссылалась на технические проблемы с документацией и изъятие данных правоохранительными органами, но суд отклонил доводы и отказал в удовлетворении иска. Остальные иски, включая оспаривание решений ФНС на суммы от 12,2 млн до других значительных сумм, находятся на рассмотрении. URA.RU направило запрос в компанию «Югра-Строй». На момент публикации ответ на запрос не поступил. В июле 2024 года налоговая служба привлекла ООО «Югра-Строй» к ответственности за налоговые нарушения. Компания пыталась оспорить это решение в суде, но пока не добилась успеха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...