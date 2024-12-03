Налоговая заблокировала счета владельца самого крупного торгового центра в Нижневартовске

Налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Югра-Строй», владельца крупнейшего торгово-развлекательного центра «Югра Молл» в Нижневартовске (ХМАО). Компанию контролирует Ваха Закриев, который также является учредителем и руководителем фирмы.
«Для ООО „Югра-Строй“ имеются действующие решения о приостановлении операции по банковским счетам. Приостановление операций по счетам означает прекращение банками всех расходных операций либо в пределах суммы, указанной в решении налогового органа. Также банки не могут открывать новые счета для организаций с заблокированными счетами», — указано в решении налоговой, которое есть в распоряжении URA.RU.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры рассматривает серию исков от ООО «Югра-Строй», владельцем которого является Ваха Закриев. Компания оспаривает действия и решения Федеральной налоговой службы, связанные с доначислением налогов, блокировкой счетов и изменением назначения платежей. Всего подано пять исков, однако один из них уже проигран, включая апелляционное обжалование.
По данным арбитражного суда, налоговая инспекция выявила, что ООО «Югра-Строй» использовало фиктивные сделки с компаниями, не имевшими реальной хозяйственной деятельности, персонала и ресурсов. По итогам проверки компании доначислили 71,5 млн рублей налогов, штрафов и пеней за 2018–2019 годы, мотивируя это отсутствием подтверждающих документов и реальных операций. «Югра-Строй» ссылалась на технические проблемы с документацией и изъятие данных правоохранительными органами, но суд отклонил доводы и отказал в удовлетворении иска. Остальные иски, включая оспаривание решений ФНС на суммы от 12,2 млн до других значительных сумм, находятся на рассмотрении.
URA.RU направило запрос в компанию «Югра-Строй». На момент публикации ответ на запрос не поступил.
В июле 2024 года налоговая служба привлекла ООО «Югра-Строй» к ответственности за налоговые нарушения. Компания пыталась оспорить это решение в суде, но пока не добилась успеха.
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