Пермские следователи нашли в Тюмени подозреваемого в убийстве, совершенном 28 лет назад

В Кудымкаре Пермского края суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя. На скамье подсудимых оказался мужчина 1979 года рождения. Он обвиняется в убийстве, совершенном в июле 1997 года, сообщается на сайте прокуратуры края.
«Кудымкарская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя округа 1979 года рождения. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, горожанин расправился со своим знакомым в автомобиле ВАЗ-21099.
В ходе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый нанес своему оппоненту два удара ножом в живот и шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, разыскать его удалось лишь летом 2024 года в Тюмени.
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