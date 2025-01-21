Пермские следователи нашли в Тюмени подозреваемого в убийстве, совершенном 28 лет назад

В Пермском крае рассмотрят дело об убийстве, совершенном 28 лет назад
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Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Фото:

В Кудымкаре Пермского края суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя. На скамье подсудимых оказался мужчина 1979 года рождения. Он обвиняется в убийстве, совершенном в июле 1997 года, сообщается на сайте прокуратуры края.

«Кудымкарская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя округа 1979 года рождения. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, горожанин расправился со своим знакомым в автомобиле ВАЗ-21099.

В ходе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый нанес своему оппоненту два удара ножом в живот и шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, разыскать его удалось лишь летом 2024 года в Тюмени.

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В Кудымкаре Пермского края суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя. На скамье подсудимых оказался мужчина 1979 года рождения. Он обвиняется в убийстве, совершенном в июле 1997 года, сообщается на сайте прокуратуры края. «Кудымкарская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя округа 1979 года рождения. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, горожанин расправился со своим знакомым в автомобиле ВАЗ-21099. В ходе употребления алкоголя между мужчинами произошла ссора. Обвиняемый нанес своему оппоненту два удара ножом в живот и шею. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, разыскать его удалось лишь летом 2024 года в Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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