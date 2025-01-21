Умер легендарный декан УрФУ

Скончался экс-декан философского факультета УрФУ Александр Перцев

21 января 2025 в 21:27 Размер текста - 17 +

Александр Перцев ушел из жизни на 71 году Фото: telegram-канал УрФУ В Екатеринбурге скончался легендарный профессор Александр Перцев, который почти 20 лет руководил философским факультетом УрГУ, а впоследствии УрФУ. Ему было 70 лет. «Уроженец Нижнего Тагила, авторитетный эксперт в области философской антропологии и истории философии, Александр Владимирович возглавлял философский факультет УрГУ (затем УрФУ) с 1995 по 2014 годы», — сообщила пресс-служба УрФУ в telegram-канале вуза. Перцев окончил философский факультет Уральского университета им. А.М. Горького (ныне УрФУ) в 1976-м, и ему же посвятил свою дальнейшую жизнь. Сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя. В 28 лет Перцев получил ученое звание доцента, а в 44 года — профессора. С 1994-го по 2011 год Перцев являлся бессменным деканом философского факультета, семь лет был проректором УрГУ. С 2011 по 2014 год он возглавлял департамент философии, в 2012-м стал завкафедрой истории философии и философии образования департамента философии УрФУ. Перцев много писал о проблемах современной философии, был одним из известных в стране переводчиков с немецкого языка. Свидетель тех событий рассказал URA.RU, что покидал Перцев должность непросто — он якобы стал жертвой аппаратных интриг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге скончался легендарный профессор Александр Перцев, который почти 20 лет руководил философским факультетом УрГУ, а впоследствии УрФУ. Ему было 70 лет. «Уроженец Нижнего Тагила, авторитетный эксперт в области философской антропологии и истории философии, Александр Владимирович возглавлял философский факультет УрГУ (затем УрФУ) с 1995 по 2014 годы», — сообщила пресс-служба УрФУ в telegram-канале вуза. Перцев окончил философский факультет Уральского университета им. А.М. Горького (ныне УрФУ) в 1976-м, и ему же посвятил свою дальнейшую жизнь. Сначала в должности ассистента, затем старшего преподавателя. В 28 лет Перцев получил ученое звание доцента, а в 44 года — профессора. С 1994-го по 2011 год Перцев являлся бессменным деканом философского факультета, семь лет был проректором УрГУ. С 2011 по 2014 год он возглавлял департамент философии, в 2012-м стал завкафедрой истории философии и философии образования департамента философии УрФУ. Перцев много писал о проблемах современной философии, был одним из известных в стране переводчиков с немецкого языка. Свидетель тех событий рассказал URA.RU, что покидал Перцев должность непросто — он якобы стал жертвой аппаратных интриг.