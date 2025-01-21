21 января 2025

МЧС ХМАО выпустило экстренное предупреждение

В районе ХМАО ограничено движение на зимниках из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят воздержаться от поездок
Жителей просят воздержаться от поездок Фото:

В Березовском районе ХМАО на нескольких зимниках введено ограничение для движения всех транспортных средств. По данным МЧС региона, мера действует с 18:00 21 января.

«Внимание! С 18:00 21 января 2025 года введено ограничение для всех транспортных средств на зимних автомобильных дорогах Березовского района», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, ограничения коснулись зимников д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное и пгт. Приобье — с. Перегребное. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий.

Также предупреждение для югорчан выпустила Госавтоинспекция Ханты-Мансийска. В ведомстве сообщили об опасной обстановке на трассах и плохой видимости. Жителей просят воздержаться от поездок.

На территории Югры 21 января бушует снежная буря. Синоптики предупреждали о метели и сильном снеге в Березовском и Белоярском районах.

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В Березовском районе ХМАО на нескольких зимниках введено ограничение для движения всех транспортных средств. По данным МЧС региона, мера действует с 18:00 21 января. «Внимание! С 18:00 21 января 2025 года введено ограничение для всех транспортных средств на зимних автомобильных дорогах Березовского района», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, ограничения коснулись зимников д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное и пгт. Приобье — с. Перегребное. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий. Также предупреждение для югорчан выпустила Госавтоинспекция Ханты-Мансийска. В ведомстве сообщили об опасной обстановке на трассах и плохой видимости. Жителей просят воздержаться от поездок. На территории Югры 21 января бушует снежная буря. Синоптики предупреждали о метели и сильном снеге в Березовском и Белоярском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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