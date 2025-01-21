МЧС ХМАО выпустило экстренное предупреждение

В Березовском районе ХМАО на нескольких зимниках введено ограничение для движения всех транспортных средств. По данным МЧС региона, мера действует с 18:00 21 января.
«Внимание! С 18:00 21 января 2025 года введено ограничение для всех транспортных средств на зимних автомобильных дорогах Березовского района», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, ограничения коснулись зимников д. Нарыкары — д. Мулигорт — с. Перегребное и пгт. Приобье — с. Перегребное. Ограничения введены из-за неблагоприятных погодных условий.
Также предупреждение для югорчан выпустила Госавтоинспекция Ханты-Мансийска. В ведомстве сообщили об опасной обстановке на трассах и плохой видимости. Жителей просят воздержаться от поездок.
На территории Югры 21 января бушует снежная буря. Синоптики предупреждали о метели и сильном снеге в Березовском и Белоярском районах.
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