МЧС предупредило жителей ХМАО об опасной погоде

Снежная буря придет в ХМАО 21 января
МЧС по ХМАО-Югре предупредило жителей ХМАО о наступлении снежной бури. Об этом сообщило само министерство.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 21 января местами по Белоярскому и Березовскому району ожидается сильный снег. Также ожидается метель», — сказано в сообщении.
С 21 января в Югре ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков в регион придут 30-градусные морозы. Школьники и их родители смогут рассчитывать на объявление актировки при температуре минус 29-36 градусов.
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