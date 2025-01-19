19 января 2025

МЧС предупредило жителей ХМАО об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная буря придет в ХМАО 21 января
Снежная буря придет в ХМАО 21 января Фото:

МЧС по ХМАО-Югре предупредило жителей ХМАО о наступлении снежной бури. Об этом сообщило само министерство.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 21 января местами по Белоярскому и Березовскому району ожидается сильный снег. Также ожидается метель», — сказано в сообщении.

С 21 января в Югре ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков в регион придут 30-градусные морозы. Школьники и их родители смогут рассчитывать на объявление актировки при температуре минус 29-36 градусов.

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МЧС по ХМАО-Югре предупредило жителей ХМАО о наступлении снежной бури. Об этом сообщило само министерство. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь 21 января местами по Белоярскому и Березовскому району ожидается сильный снег. Также ожидается метель», — сказано в сообщении. С 21 января в Югре ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков в регион придут 30-градусные морозы. Школьники и их родители смогут рассчитывать на объявление актировки при температуре минус 29-36 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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