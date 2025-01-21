Екатеринбуржцы взбунтовались против цеха с едой и заперли бизнесвумен в квартире

21 января 2025 в 23:53 Размер текста - 17 +

Женщина ранее прошла проверку РПН, говорит ее знакомая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома на улице Щербакова, 39 заперли в квартире бизнесвумен Елизавету Г., не стерпев запаха от ее цеха по производству онигири, который находится в здании. Подробности URA.RU рассказала знакомая Елизаветы. «Все произошло вечером. Елизавету и собственника помещения пригласили жильцы дома, чтобы поговорить из-за запаха от работы цеха. А в итоге их закрыли в квартире и около часа удерживали там против воли», — сообщила подруга. После этого Елизавету отпустили. Она отправилась писать заявление в полицию. По словам знакомой, на первом этаже дома расположены нежилые помещения. В одном из них и находится цех. «У Елизаветы все оформлено официально. Предприятие прошло аудит Роспотребнадзора. Есть все разрешения на работу», — заключила собеседница агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Щербакова, 39 заперли в квартире бизнесвумен Елизавету Г., не стерпев запаха от ее цеха по производству онигири, который находится в здании. Подробности URA.RU рассказала знакомая Елизаветы. «Все произошло вечером. Елизавету и собственника помещения пригласили жильцы дома, чтобы поговорить из-за запаха от работы цеха. А в итоге их закрыли в квартире и около часа удерживали там против воли», — сообщила подруга. После этого Елизавету отпустили. Она отправилась писать заявление в полицию. По словам знакомой, на первом этаже дома расположены нежилые помещения. В одном из них и находится цех. «У Елизаветы все оформлено официально. Предприятие прошло аудит Роспотребнадзора. Есть все разрешения на работу», — заключила собеседница агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.