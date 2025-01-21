Екатеринбуржцы взбунтовались против цеха с едой и заперли бизнесвумен в квартире

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Щербакова, 39 заперли в квартире бизнесвумен Елизавету Г., не стерпев запаха от ее цеха по производству онигири, который находится в здании. Подробности URA.RU рассказала знакомая Елизаветы.
«Все произошло вечером. Елизавету и собственника помещения пригласили жильцы дома, чтобы поговорить из-за запаха от работы цеха. А в итоге их закрыли в квартире и около часа удерживали там против воли», — сообщила подруга. После этого Елизавету отпустили. Она отправилась писать заявление в полицию.
По словам знакомой, на первом этаже дома расположены нежилые помещения. В одном из них и находится цех. «У Елизаветы все оформлено официально. Предприятие прошло аудит Роспотребнадзора. Есть все разрешения на работу», — заключила собеседница агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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