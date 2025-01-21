Число жертв пожара в турецком отеле возросло

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил о том, что количество жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая увеличилось до 76 человек. Ранее было известно о 66 погибших.
«Согласно последней информации, число погибших достигло 76. Уже опознаны 52 жертвы, тела 45 из них были переданы их семьям. В рамках проводимого расследования на данный момент арестованы девять человек», — проинформировал министр средства массовой информации, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте в провинции Болу. Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном здании отеля, напоминает RT.
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