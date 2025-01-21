Общественная палата Ханты-Мансийска определилась с планами работы на год

В 2025 году общественная палата Ханты-Мансийска планирует особое внимание уделить развитию пешеходных зон и улучшению городской инфраструктуры. Об этом сообщили в мэрии окружной столицы.
«В 2025 году Общественная палата продолжит свою работу, включая реализацию проектов по развитию пешеходных зон и улучшению городской инфраструктуры», — сообщается на сайте мэрии Ханты-Мансийска. Отмечается, что в 2024 году особое внимание уделялось доступной среде маломобильных граждан, поддержке пенсионеров и организации спортивных мероприятий.
По итогам прошлого года Общественная палата Ханты-Мансийска провела 12 заседаний. В ходе ее работы было рассмотрено 39 вопросов и принято 51 решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!