21 января 2025

Общественная палата Ханты-Мансийска определилась с планами работы на год

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В 2025 году общественники займутся улучшением городской инфраструктуры
В 2025 году общественники займутся улучшением городской инфраструктуры Фото:

В 2025 году общественная палата Ханты-Мансийска планирует особое внимание уделить развитию пешеходных зон и улучшению городской инфраструктуры. Об этом сообщили в мэрии окружной столицы.

«В 2025 году Общественная палата продолжит свою работу, включая реализацию проектов по развитию пешеходных зон и улучшению городской инфраструктуры», — сообщается на сайте мэрии Ханты-Мансийска. Отмечается, что в 2024 году особое внимание уделялось доступной среде маломобильных граждан, поддержке пенсионеров и организации спортивных мероприятий.

По итогам прошлого года Общественная палата Ханты-Мансийска провела 12 заседаний. В ходе ее работы было рассмотрено 39 вопросов и принято 51 решение.

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В 2025 году общественная палата Ханты-Мансийска планирует особое внимание уделить развитию пешеходных зон и улучшению городской инфраструктуры. Об этом сообщили в мэрии окружной столицы. «В 2025 году Общественная палата продолжит свою работу, включая реализацию проектов по развитию пешеходных зон и улучшению городской инфраструктуры», — сообщается на сайте мэрии Ханты-Мансийска. Отмечается, что в 2024 году особое внимание уделялось доступной среде маломобильных граждан, поддержке пенсионеров и организации спортивных мероприятий. По итогам прошлого года Общественная палата Ханты-Мансийска провела 12 заседаний. В ходе ее работы было рассмотрено 39 вопросов и принято 51 решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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