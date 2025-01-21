Захарова поставила на место Шольца из-за важного решения по РФ

Представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о высланных из Германии российских журналистах, когда он заявил в Давосе на экономическом форуме о торжестве свободы слова в своей стране. Об этом Захарова сообщила подписчикам.
«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если случайно в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу „Первого канала“ взамен высланных корреспондентов», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее власти ФРГ приняли решение закрыть немецкое бюро «Первого канала». Российским сотрудникам корпункта в Берлине пришлось уехать из страны, передает RT.
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