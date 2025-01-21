21 января 2025

Захарова поставила на место Шольца из-за важного решения по РФ

Захарова указала Шольцу, что не Германии учить мир свободе слова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова напомнила о нарушении прав журналистов на Западе
Захарова напомнила о нарушении прав журналистов на Западе Фото:

Представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о высланных из Германии российских журналистах, когда он заявил в Давосе на экономическом форуме о торжестве свободы слова в своей стране. Об этом Захарова сообщила подписчикам.

«Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если случайно в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу „Первого канала“ взамен высланных корреспондентов», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее власти ФРГ приняли решение закрыть немецкое бюро «Первого канала». Российским сотрудникам корпункта в Берлине пришлось уехать из страны, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о высланных из Германии российских журналистах, когда он заявил в Давосе на экономическом форуме о торжестве свободы слова в своей стране. Об этом Захарова сообщила подписчикам. «Если кому-то и учить мир свободе слова, то уж точно не руководству Германии. Но, если случайно в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу „Первого канала“ взамен высланных корреспондентов», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее власти ФРГ приняли решение закрыть немецкое бюро «Первого канала». Российским сотрудникам корпункта в Берлине пришлось уехать из страны, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...