21 января 2025

Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры провели в аэропорту больше суток
Пассажиры провели в аэропорту больше суток Фото:

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, были вынуждены разбить палаточный лагерь из-за задержки своего рейса более чем на 30 часов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации источника, рейс в Москву должен был отправиться 20 января, но его перенесли из-за поломки самолета.

«Номера в гостиницах предоставили только после того, как пассажиры расставили палатки», — говорится в сообщении канала. В результате длительного ожидания и отсутствия первоначального размещения, туристы приняли решение организовать временное проживание прямо в здании аэропорта.

По словам пассажиров, задержка рейса произошла из-за неисправности турбины на Boeing 777-31h. Всего в Гаване оказались заблокированы 250 россиян, которые должны были вернуться домой. Теперь им приходится ждать решения сложившейся ситуации в нестандартных условиях.

В аэропорту было организовано питание, хотя оно и было необильным. Согласно рассказу одного из россиян, еще во время полета пассажирам выдали по стакану воды, а утром их накормили в гостинице, передает телеканал 360. После 32 часов ожидания россиян посадили на борт самолета, который до сих пор не взлетел.

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Российские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, были вынуждены разбить палаточный лагерь из-за задержки своего рейса более чем на 30 часов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации источника, рейс в Москву должен был отправиться 20 января, но его перенесли из-за поломки самолета. «Номера в гостиницах предоставили только после того, как пассажиры расставили палатки», — говорится в сообщении канала. В результате длительного ожидания и отсутствия первоначального размещения, туристы приняли решение организовать временное проживание прямо в здании аэропорта. По словам пассажиров, задержка рейса произошла из-за неисправности турбины на Boeing 777-31h. Всего в Гаване оказались заблокированы 250 россиян, которые должны были вернуться домой. Теперь им приходится ждать решения сложившейся ситуации в нестандартных условиях. В аэропорту было организовано питание, хотя оно и было необильным. Согласно рассказу одного из россиян, еще во время полета пассажирам выдали по стакану воды, а утром их накормили в гостинице, передает телеканал 360. После 32 часов ожидания россиян посадили на борт самолета, который до сих пор не взлетел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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