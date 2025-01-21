Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны

Российские туристы, застрявшие в аэропорту Гаваны, были вынуждены разбить палаточный лагерь из-за задержки своего рейса более чем на 30 часов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации источника, рейс в Москву должен был отправиться 20 января, но его перенесли из-за поломки самолета.
«Номера в гостиницах предоставили только после того, как пассажиры расставили палатки», — говорится в сообщении канала. В результате длительного ожидания и отсутствия первоначального размещения, туристы приняли решение организовать временное проживание прямо в здании аэропорта.
По словам пассажиров, задержка рейса произошла из-за неисправности турбины на Boeing 777-31h. Всего в Гаване оказались заблокированы 250 россиян, которые должны были вернуться домой. Теперь им приходится ждать решения сложившейся ситуации в нестандартных условиях.
В аэропорту было организовано питание, хотя оно и было необильным. Согласно рассказу одного из россиян, еще во время полета пассажирам выдали по стакану воды, а утром их накормили в гостинице, передает телеканал 360. После 32 часов ожидания россиян посадили на борт самолета, который до сих пор не взлетел.
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