В Госдуме предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская предлагают освободить малоимущих совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг. Соответствующий законопроект парламентарии планируют внести на рассмотрение Госдумы.
«После достижения совершеннолетия и выхода из детского дома дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают от государства жилье, что решает их основную проблему. Однако они сталкиваются с трудностями в социальной адаптации, трудоустройстве и доходах, что приводит к проблемам с оплатой коммунальных услуг. Правильно было бы временно освободить их от этих платежей»,— цитирует РИА Новости Сергея Миронова.
Лидер эсеров напомнил, что на сегодня такая льгота не предусмотрена законодательством. Ранее министерство образования пыталось решить этот вопрос, рекомендуя регионам освободить сирот от оплаты жилья, но это не было реализовано. Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает снова рассмотреть эту проблему и освободить указанную категорию граждан от оплаты коммунальных услуг, начиная с момента их признания малоимущими.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин внес законопроект, который направлен на ограничение розничных цен на товары, продаваемые в России. Документ предлагает установить, что с 1 января 2026 года розничные цены на товары не должны превышать удвоенную стоимость производителя или таможенную стоимость импортных товаров.
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