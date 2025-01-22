Чего ждать от магнитной бури 23 января: прогноз и влияние на самочувствие

Солнечная активность — явление, которое интересует многих. Ведь именно она влияет на магнитное поле Земли, вызывая такие феномены, как северное сияние и магнитные бури. Последние способны оказывать негативное влияние на самочувствие метеочувствительных людей. Чего же ожидать от магнитосферы Земли 23 января 2025 года — подробнее в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 23 января 2025
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 23 января 2025 года прогнозируется следующая вероятность магнитных колебаний:
- спокойная магнитосфера — 78%
- небольшие возмущения — 15%
- магнитные бури — 7%
Как видно из цифр, в ближайшие сутки ожидается в целом спокойный геомагнитный фон. Вероятность сильных магнитных бурь оценивается всего в 7%, что можно считать хорошей новостью.
Как определить силу магнитных бурь 23 января
Для оценки силы геомагнитных возмущений ученые используют так называемый Kp-индекс. Это показатель, который характеризует отклонения магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасовых интервалов. Индекс имеет значения от 0 до 9 и считается по следующей шкале:
0-2 балла — спокойная магнитосфера; 3 балла — слабые возмущения; 4 балла — умеренные возмущения; 5 баллов — магнитная буря первого уровня (слабая); 6 баллов — магнитная буря второго уровня (средняя); 7 баллов — сильная магнитная буря; 8-9 баллов — очень сильные магнитные бури.
Согласно прогнозу, 23 января 2025 года ожидается Kp-индекс на уровне 2 баллов в течение всех суток. Это означает, что геомагнитная обстановка будет спокойной с небольшой вероятностью слабых возмущений до 3 баллов по шкале.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Многие люди интересуются прогнозами магнитных бурь неспроста. Дело в том, что колебания магнитосферы Земли способны негативно отражаться на здоровье и самочувствии, особенно у метеозависимых лиц. Наиболее частые симптомы в такие периоды:
- головные боли и мигрени;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца;
- слабость, утомляемость и нарушения сна;
- обострение хронических заболеваний;
- ухудшение эмоционального состояния, раздражительность.
Важно отметить, что реакция организма на магнитные бури сугубо индивидуальна. Кто-то их переносит довольно легко, а кто-то, напротив, остро реагирует даже на незначительные колебания. Как правило, бури силой до 4 баллов по шкале Kp-индекса мало влияют на самочувствие большинства людей
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