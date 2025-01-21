21 января 2025

Вандалы разломали детский городок на экотропе в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Игровой городок повредили злоумышленники
Игровой городок повредили злоумышленники Фото:

В Кургане на экотропе в микрорайоне Рябково вандалы повредили оборудование детской игровой площадки. Об этом горожане сообщили в жалобе.

«На экотропе сломано новое оборудование, тросы вырваны от креплений на детской площадке. Просим отремонтировать объект», — говорится в сообщении курганцев на сайте «Обратись».

Представители мэрии Кургана рассказали в ответе жителям, что специалисты поедут осматривать детский игровой городок. После оценки повреждений оборудования, оно будет отремонтировано, отметили в городской администрации. 

Вырвали тросы со столбов на площадке
Вырвали тросы со столбов на площадке
Фото:

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В Кургане на экотропе в микрорайоне Рябково вандалы повредили оборудование детской игровой площадки. Об этом горожане сообщили в жалобе. «На экотропе сломано новое оборудование, тросы вырваны от креплений на детской площадке. Просим отремонтировать объект», — говорится в сообщении курганцев на сайте «Обратись». Представители мэрии Кургана рассказали в ответе жителям, что специалисты поедут осматривать детский игровой городок. После оценки повреждений оборудования, оно будет отремонтировано, отметили в городской администрации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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