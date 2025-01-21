Игровой городок повредили злоумышленники
В Кургане на экотропе в микрорайоне Рябково вандалы повредили оборудование детской игровой площадки. Об этом горожане сообщили в жалобе.
«На экотропе сломано новое оборудование, тросы вырваны от креплений на детской площадке. Просим отремонтировать объект», — говорится в сообщении курганцев на сайте «Обратись».
Представители мэрии Кургана рассказали в ответе жителям, что специалисты поедут осматривать детский игровой городок. После оценки повреждений оборудования, оно будет отремонтировано, отметили в городской администрации.
Вырвали тросы со столбов на площадке
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!