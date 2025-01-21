Трамп пригрозил Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов против Китая с 1 февраля из-за ситуации с контрабандой фентанила. Об этом он сообщил во время своего выступления в Белом доме.
«Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля», — сказал Трамп в Белом доме.
Кроме того, президент упомянул возможность введения дополнительных тарифов для Мексики и Канады, которые могут достигать 25%. Однако в своем высказывании он, по-видимому, сделал оговорку, упомянув Китай вместо Канады.
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность совершить визит в Китай в первые сто дней своего президентства. По информации американского издания Wall Street Journal, такая поездка может быть призвана укрепить двусторонние отношения между странами.
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