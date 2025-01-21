21 января 2025

Трамп пригрозил Китаю

Трамп предупредил Китай о новых тарифах из-за контрабанды фентанила
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Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами, если не решится ситуация с фентанилом
Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами, если не решится ситуация с фентанилом Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов против Китая с 1 февраля из-за ситуации с контрабандой фентанила. Об этом он сообщил во время своего выступления в Белом доме.

«Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля», — сказал Трамп в Белом доме.

Кроме того, президент упомянул возможность введения дополнительных тарифов для Мексики и Канады, которые могут достигать 25%. Однако в своем высказывании он, по-видимому, сделал оговорку, упомянув Китай вместо Канады.

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность совершить визит в Китай в первые сто дней своего президентства. По информации американского издания Wall Street Journal, такая поездка может быть призвана укрепить двусторонние отношения между странами.

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Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов против Китая с 1 февраля из-за ситуации с контрабандой фентанила. Об этом он сообщил во время своего выступления в Белом доме. «Десять процентов для Китая за то, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду. Вероятно, мы рассматриваем дату 1 февраля», — сказал Трамп в Белом доме. Кроме того, президент упомянул возможность введения дополнительных тарифов для Мексики и Канады, которые могут достигать 25%. Однако в своем высказывании он, по-видимому, сделал оговорку, упомянув Китай вместо Канады. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность совершить визит в Китай в первые сто дней своего президентства. По информации американского издания Wall Street Journal, такая поездка может быть призвана укрепить двусторонние отношения между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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