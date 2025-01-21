Трамп прокомментировал идею приобретения TikTok

Трамп считает выгодным, если зарубежная соцсеть будет куплена бизнесменом из США
Новый американский президент Дональд Трамп не возражает против покупки соцсети TikTok Илоном Маском. Об этом лидер США сообщил журналистам, отвечая на вопрос в Белом доме.
«Я открыт идее покупки TikTok Маском или другим американским бизнесменом», — рассказал Трамп. Его слова передает ТАСС.
Ранее Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok в США. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.
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