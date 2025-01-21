21 января 2025

Трамп прокомментировал идею приобретения TikTok

Трамп заявил об открытости идее приобретения TikTok Маском
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп считает выгодным, если зарубежная соцсеть будет куплена бизнесменом из США
Трамп считает выгодным, если зарубежная соцсеть будет куплена бизнесменом из США Фото:

Новый американский президент Дональд Трамп не возражает против покупки соцсети TikTok Илоном Маском. Об этом лидер США сообщил журналистам, отвечая на вопрос в Белом доме.

«Я открыт идее покупки TikTok Маском или другим американским бизнесменом», — рассказал Трамп. Его слова передает ТАСС.

Ранее Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok в США. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.

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Новый американский президент Дональд Трамп не возражает против покупки соцсети TikTok Илоном Маском. Об этом лидер США сообщил журналистам, отвечая на вопрос в Белом доме. «Я открыт идее покупки TikTok Маском или другим американским бизнесменом», — рассказал Трамп. Его слова передает ТАСС. Ранее Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok в США. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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