Трамп поставил ультиматум TikTok для разрешения работы в США

47-й президент США Дональд Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.
«Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети», — пояснил Трамп, подписывая указ. Его слова передал телеканал NBC News.
Ранее TikTok объявил о возобновлении работы в США. Соцсеть начала восстанавливать работу своего приложения в США после временного отключения, вызванного законодательным запретом. Как сообщила пресс-служба компании, восстановление доступа для американских пользователей стало возможным благодаря обещанию Трампа издать указ, который позволит TikTok продолжить свою деятельность в стране.
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