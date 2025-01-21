Трамп поставил ультиматум TikTok для разрешения работы в США

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Трамп позволит TikTok работать в США, если соцсеть отдаст 50% американской компании
Трамп позволит TikTok работать в США, если соцсеть отдаст 50% американской компании Фото:
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Инаугурация Дональда Трампа

47-й президент США Дональд Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией.

«Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети», — пояснил Трамп, подписывая указ. Его слова передал телеканал NBC News.

Ранее TikTok объявил о возобновлении работы в США. Соцсеть начала восстанавливать работу своего приложения в США после временного отключения, вызванного законодательным запретом. Как сообщила пресс-служба компании, восстановление доступа для американских пользователей стало возможным благодаря обещанию Трампа издать указ, который позволит TikTok продолжить свою деятельность в стране. 

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47-й президент США Дональд Трамп подписал указ о работе соцсети TikTok. Документ предполагает разрешение на работу приложения и сайта в случае владения половиной китайского бизнеса американской компанией. «Пятьдесят процентов TikTok, а они получают разрешение продолжать бизнес, и у них будет отличный партнер в лице США, которые заплатят половину цены соцсети», — пояснил Трамп, подписывая указ. Его слова передал телеканал NBC News. Ранее TikTok объявил о возобновлении работы в США. Соцсеть начала восстанавливать работу своего приложения в США после временного отключения, вызванного законодательным запретом. Как сообщила пресс-служба компании, восстановление доступа для американских пользователей стало возможным благодаря обещанию Трампа издать указ, который позволит TikTok продолжить свою деятельность в стране. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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