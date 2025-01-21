21 января 2025

Залужный и Буданов* обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

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Украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому
Украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский оказался на третьем месте в рейтинге доверия граждан Украины, уступив лидерство бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного украинским социологическим центром Socis.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг с уровнем доверия в 71,6%, а президенту Зеленскому доверяют 40,8% опрошенных. «Согласно опубликованной информации, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, тогда как Зеленскому 40,8%», — сообщает , ссылаясь на рейтинг доверия украинцев от компании Socis.

Кроме того, в рейтинге доверия президента опередил и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, которому доверяют 46,7% респондентов. Эти данные подчеркивают изменения в общественных предпочтениях украинцев в отношении политических и военных лидеров страны.

В случае проведения ближайших выборов в Верховную раду Украины, политическая партия Залужного, нынешнего посла Украины в Великобритании, займет первое место с результатом в 39,1% голосов избирателей. Это следует из данных декабрьского опроса, выполненного исследовательской компанией Socis. Согласно опубликованной информации, на третьей позиции в списке находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), который смог бы собрать 6,9% голосов.

*Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом

**Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался на третьем месте в рейтинге доверия граждан Украины, уступив лидерство бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного украинским социологическим центром Socis. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный возглавил рейтинг с уровнем доверия в 71,6%, а президенту Зеленскому доверяют 40,8% опрошенных. «Согласно опубликованной информации, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному доверяют 71,6% опрошенных, тогда как Зеленскому 40,8%», — сообщает , ссылаясь на рейтинг доверия украинцев от компании Socis. Кроме того, в рейтинге доверия президента опередил и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, которому доверяют 46,7% респондентов. Эти данные подчеркивают изменения в общественных предпочтениях украинцев в отношении политических и военных лидеров страны. В случае проведения ближайших выборов в Верховную раду Украины, политическая партия Залужного, нынешнего посла Украины в Великобритании, займет первое место с результатом в 39,1% голосов избирателей. Это следует из данных декабрьского опроса, выполненного исследовательской компанией Socis. Согласно опубликованной информации, на третьей позиции в списке находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко** (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), который смог бы собрать 6,9% голосов. *Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом **Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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