Socis: партия Залужного победила бы на выборах в Раду с 39,1% голосов

Если бы выборы в Верховную раду Украины прошли в ближайшее время, партия бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного заняла бы лидирующее место с поддержкой 39,1% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса, проведенного украинской компанией Socis.
«Почти 40% респондентов отдали бы свой голос за блок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На второй ступеньке оказался блок президента Владимира Зеленского (20,3%)», — пишет ТАСС со ссылкой на украинскую компанию по политической социологии.
Также, по сведениям издания, на третьем месте в рейтинге находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Он бы набрал 6,9% голосов.
Как сообщало URA.RU ранее, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы. По его словам, это может ослабить государство.
*Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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