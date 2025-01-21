21 января 2025

Socis: партия Залужного победила бы на выборах в Раду с 39,1% голосов

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Социологи проанализировали степень поддержки партий Фото:

Если бы выборы в Верховную раду Украины прошли в ближайшее время, партия бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного заняла бы лидирующее место с поддержкой 39,1% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса, проведенного украинской компанией Socis.

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«Почти 40% респондентов отдали бы свой голос за блок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На второй ступеньке оказался блок президента Владимира Зеленского (20,3%)», — пишет ТАСС со ссылкой на украинскую компанию по политической социологии.

Также, по сведениям издания, на третьем месте в рейтинге находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Он бы набрал 6,9% голосов.

Как сообщало URA.RU ранее, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы. По его словам, это может ослабить государство.

*Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Если бы выборы в Верховную раду Украины прошли в ближайшее время, партия бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного заняла бы лидирующее место с поддержкой 39,1% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса, проведенного украинской компанией Socis. «Почти 40% респондентов отдали бы свой голос за блок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На второй ступеньке оказался блок президента Владимира Зеленского (20,3%)», — пишет ТАСС со ссылкой на украинскую компанию по политической социологии. Также, по сведениям издания, на третьем месте в рейтинге находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Он бы набрал 6,9% голосов. Как сообщало URA.RU ранее, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы. По его словам, это может ослабить государство. *Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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