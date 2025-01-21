Socis: партия Залужного победила бы на выборах в Раду с 39,1% голосов

22 января 2025 в 04:14 Размер текста - 17 +

Социологи проанализировали степень поддержки партий Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины Если бы выборы в Верховную раду Украины прошли в ближайшее время, партия бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного заняла бы лидирующее место с поддержкой 39,1% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса, проведенного украинской компанией Socis. Новость по теме Залужный рассказал о противостоянии с офисом Зеленского «Почти 40% респондентов отдали бы свой голос за блок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На второй ступеньке оказался блок президента Владимира Зеленского (20,3%)», — пишет ТАСС со ссылкой на украинскую компанию по политической социологии. Также, по сведениям издания, на третьем месте в рейтинге находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Он бы набрал 6,9% голосов. Как сообщало URA.RU ранее, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы. По его словам, это может ослабить государство. *Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если бы выборы в Верховную раду Украины прошли в ближайшее время, партия бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла страны в Великобритании Валерия Залужного заняла бы лидирующее место с поддержкой 39,1% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты декабрьского опроса, проведенного украинской компанией Socis. «Почти 40% респондентов отдали бы свой голос за блок бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На второй ступеньке оказался блок президента Владимира Зеленского (20,3%)», — пишет ТАСС со ссылкой на украинскую компанию по политической социологии. Также, по сведениям издания, на третьем месте в рейтинге находится блок бывшего президента Украины Петра Порошенко*. Он бы набрал 6,9% голосов. Как сообщало URA.RU ранее, экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы. По его словам, это может ослабить государство. *Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.