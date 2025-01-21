В ЯНАО для учеников первой смены объявлена актировка

В Новом Уренгое (ЯНАО) 22 января дети с 1-го по 9-й класс, обучающиеся в перовую смену, останутся дома из-за низких температур. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1-го по 9-й класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Температура воздуха утром в газовой столице опустилась до -36 градусов, ветер 7-11 м/с.
Аналогичное предупреждение было выпущено для учащихся с 1-й по 4-й класс в Салехарде. Столбики термометра здесь опустились до -27, а ветер дует со скоростью 8 м/с, сообщили в telegram-канале «Салехард online». В Надыме дома могут остаться ученики с 1-го по 7-й класс. Оповещение опубликовал telegram-канал «ТРК Надым». Власти Ноябрьска в соцсети опубликовали данные об отмене занятий для школьников с 1-го по 6-й класс.
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