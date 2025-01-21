21 января 2025

В ЯНАО для учеников первой смены объявлена актировка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде останутся дома ученики начальной школы
В Салехарде останутся дома ученики начальной школы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 22 января дети с 1-го по 9-й класс, обучающиеся в перовую смену, останутся дома из-за низких температур. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1-го по 9-й класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Температура воздуха утром в газовой столице опустилась до -36 градусов, ветер 7-11 м/с.

Аналогичное предупреждение было выпущено для учащихся с 1-й по 4-й класс в Салехарде. Столбики термометра здесь опустились до -27, а ветер дует со скоростью 8 м/с, сообщили в telegram-канале «Салехард online». В Надыме дома могут остаться ученики с 1-го по 7-й класс. Оповещение опубликовал telegram-канал «ТРК Надым». Власти Ноябрьска в соцсети опубликовали данные об отмене занятий для школьников с 1-го по 6-й класс.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 22 января дети с 1-го по 9-й класс, обучающиеся в перовую смену, останутся дома из-за низких температур. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1-го по 9-й класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Температура воздуха утром в газовой столице опустилась до -36 градусов, ветер 7-11 м/с. Аналогичное предупреждение было выпущено для учащихся с 1-й по 4-й класс в Салехарде. Столбики термометра здесь опустились до -27, а ветер дует со скоростью 8 м/с, сообщили в telegram-канале «Салехард online». В Надыме дома могут остаться ученики с 1-го по 7-й класс. Оповещение опубликовал telegram-канал «ТРК Надым». Власти Ноябрьска в соцсети опубликовали данные об отмене занятий для школьников с 1-го по 6-й класс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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