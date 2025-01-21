21 января 2025

В ХМАО школы уходят на дистант из-за ОРВИ

В ХМАО школы переходят на удаленное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ
В ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ Фото:

В ХМАО школы уходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона на своем сайте.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ на три недели переведены на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах», — сообщается на сайте. Также на «удаленку» отправлена одна группа колледжа.

За минувшую неделю, с 13 по 19 января, заболеваемость ОРВИ выросла на 61%. А заболеваемость ковидом напротив, снизилась до девяти случаев на 100 тысяч населения, но отмечен рост внебольничной пневмонии на 38%.

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В ХМАО школы уходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона на своем сайте. «В связи с заболеваемостью ОРВИ на три недели переведены на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах», — сообщается на сайте. Также на «удаленку» отправлена одна группа колледжа. За минувшую неделю, с 13 по 19 января, заболеваемость ОРВИ выросла на 61%. А заболеваемость ковидом напротив, снизилась до девяти случаев на 100 тысяч населения, но отмечен рост внебольничной пневмонии на 38%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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