В ХМАО школы уходят на дистант из-за ОРВИ

В ХМАО выросла заболеваемость ОРВИ
В ХМАО школы уходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает Роспотребнадзор региона на своем сайте.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ на три недели переведены на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах», — сообщается на сайте. Также на «удаленку» отправлена одна группа колледжа.
За минувшую неделю, с 13 по 19 января, заболеваемость ОРВИ выросла на 61%. А заболеваемость ковидом напротив, снизилась до девяти случаев на 100 тысяч населения, но отмечен рост внебольничной пневмонии на 38%.
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