В Японии нашли останки российского моряка, пропавшего более семи лет назад

В Японии обнаружены останки российского моряка, пропавшего более семи лет назад. Эксперты определили, что останки, найденные в Охотском море, принадлежат 51-летнему Андрею Фролову из Холмска. В последний раз его видели в ноябре 2017 года.
«В Охотском море у берегов Японии обнаружили останки погибшего мужчины. Экспертам удалось установить его личность», — сообщает издание Life. 51-летний электромеханик из города Холмска Сахалинской области Андрей Фролов работал на рыболовном судне FIT, которое отправилось из китайского порта Вэйхай.
Уточняется, что он не достиг пункта назначения. На протяжении многих лет числился как пропавший без вести.
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