Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на управляющую компанию ООО «Янтарное», сотрудники которой настолько агрессивно убрали территорию по Зверева, 23 от снега, что поломали деревья и ограждение. Надымчане признали «силу и мощь» УК и разместили фото убранной территории в социальных сетях.
«Вандальная уборка территории на Зверева, 23. Силами УК „Янтарное“ — вы сила, вы мощь. Уверен, вы нам еще покажете на что способны», — написали в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.
А жители дома №46 по улице Зверева, который также обслуживает ООО «Янтарное», пожаловались в соцсетях, что УК не спешит устранять аварию в подвале первого подъезда. «Когда эта эпопея с канализацией закончится? УК „Янтарное“, когда начнете нормально работать? Заявка весит с воскресенья, ничего не делается».
Корреспондент URA.RU обратился в «Янтарное» и в администрацию Надыма. «По информации управляющей организации ООО „Янтарное“, утечка на сети водоотведения в подвале будет устранена сегодня. Вопрос на контроле Департамента муниципального хозяйства. Аварийная бригада уже приступила к работам по устранению последствий утечки канализационных стоков», — сообщил представитель пресс-службы мэрии. По восстановлению ограждения и зеленых насаждений на Зверева, 23 ответ ожидается.
Обновлено в 11:55: сотрудник администрации Надыма сообщил агентству, что официальных жалоб на УК «Янтарное» не поступало. «20 января 2025 администрацией была проведена проверка по адресу: Зверева, 23. В ходе проверки не было установлено фактов повреждения зеленых насаждений и сдвигания снега с газонов. 22-23 января будет проведен осмотр, в случае установления нарушений, управляющей организации будет выдано предписание о восстановлении нарушенного благоустройства», — сообщили в мэрии. Восстановление насаждений и устранение поломанной ограды будет возможно при благоприятной погоде — в весенне-летний период.
Ранее URA.RU сообщало, что жители района Лесной в Надыме (ЯНАО) жалуются на управляющую компанию, которая не может обеспечить своевременный ремонт водных сетей и очистку территории от снега. Также в ЯНАО прокуратура привлекла к ответственности сотрудников двух управляющих компаний за ненадлежащее содержание домов. При проверке сотрудники ведомства обнаружили трупы голубей и течи в трубах.
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