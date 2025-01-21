21 января 2025

Назначили приговор ямальцу, устроивший поножовщину в квартире

Суд назначил 4 года лишения свободы жителю Тарко-Сале за покушение на убийство
© Служба новостей «URA.RU»
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40-летнему таркосалинцу вынесли приговор, архивное фото
40-летнему таркосалинцу вынесли приговор, архивное фото Фото:

Суд ЯНАО назначил приговор в виде четырех лет лишения свободы жителю Тарко-Сале 40-летнему мужчине за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ямало-Ненецкому АО.

«По данным следствия и суда в Тарко-Сале мужчина распивал спиртные напитки в компании гостя. После употребления значительного количества алкоголя произошел конфликт между мужчинами», — передает пресс-служба следственного комитета ЯНАО. Владелец квартиры, вооруженный ножом, нанес несколько ударов своему гостю по разным частям тела. Попытка убийства произошла 3 октября 2024 года.

Пострадавшего успели спасти медики. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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Суд ЯНАО назначил приговор в виде четырех лет лишения свободы жителю Тарко-Сале 40-летнему мужчине за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ямало-Ненецкому АО. «По данным следствия и суда в Тарко-Сале мужчина распивал спиртные напитки в компании гостя. После употребления значительного количества алкоголя произошел конфликт между мужчинами», — передает пресс-служба следственного комитета ЯНАО. Владелец квартиры, вооруженный ножом, нанес несколько ударов своему гостю по разным частям тела. Попытка убийства произошла 3 октября 2024 года. Пострадавшего успели спасти медики. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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