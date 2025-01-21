Назначили приговор ямальцу, устроивший поножовщину в квартире

Суд ЯНАО назначил приговор в виде четырех лет лишения свободы жителю Тарко-Сале 40-летнему мужчине за покушение на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ямало-Ненецкому АО.
«По данным следствия и суда в Тарко-Сале мужчина распивал спиртные напитки в компании гостя. После употребления значительного количества алкоголя произошел конфликт между мужчинами», — передает пресс-служба следственного комитета ЯНАО. Владелец квартиры, вооруженный ножом, нанес несколько ударов своему гостю по разным частям тела. Попытка убийства произошла 3 октября 2024 года.
Пострадавшего успели спасти медики. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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