Что происходило с рынком труда в ЯНАО в 2024 году

За прошедший год на рынке труда Ямала заметно выросла активность соискателей и спрос на персонал от работодателей. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Количество вакансий, открытых в ЯНАО за весь 2024 год, на 10% превысило объем предложений о работе за предыдущий 2023 год. Самый высокий спрос в 2024 году зафиксирован на кадры из направлений „Рабочий персонал“ (29% от всех открытых вакансий за год), „Строительство, недвижимость“ (22%), „Производство, сервисное обслуживание“ (21%), а также „Транспорт, логистика, перевозки“ (19%)», — отметили аналитики.
Ямальские компании чаще всего нуждались административном персонале (+65% вакансий за год), специалистах из сферы туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса (+38%). На 29% вырос спрос на сотрудников сферы транспорта, логистики и перевозок, а также спортклубов, фитнеса и салонов красоты.
На Ямале рост активности соискателей был быстрее активности работодателей. Это стало новым трендом на рынке труда в округе. «Жители ЯНАО открыли или обновили на 17% больше резюме, чем в 2023 году. В целом по стране прирост активных резюме составил +15%», — рассказали специалисты.
Ямальские соискатели проявляли наибольший интерес к трудоустройству в направлениях «Рабочий персонал» (23% от всех открытых и обновленных резюме в 2024 году), «Производство, сервисное обслуживание» (22%), «Строительство, недвижимость» (20%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (15%). «Наиболее заметный приток потенциальных кадров зафиксирован в сферах „Туризм, гостиницы, рестораны“ (+38% резюме год к году), „Транспорт, логистика, перевозки“ (+26%), „Автомобильный бизнес“ (+24%), „Стратегия, инвестиции, консалтинг“ и „Рабочий персонал“ (по +21%)», — отметили в hh.ru.
Ранее URA.RU сообщало о самых востребованных вакансиях в ЯНАО. В их число вошли водители, продавцы и машинисты.
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