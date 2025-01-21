Брат мэра возглавил прокуратуру в ХМАО

Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру возглавил Алексей Горбунов. Указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщается на сайте надзорного ведомства региона. По данным источников URA.RU, он приходится родным братом главе Пыть-Яха Дмитрию Горбунову.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Нефтеюганского межрайонного прокурора назначен Горбунов Алексей Сергеевич», — сообщается на сайте прокуратуры Югры. С 2020 года Горбунов работал в прокуратуре Когалыма.
До назначения Алексей Горбунов возглавлял надзорное ведомство в одном из опорных городов «Лукойла» — Когалыме. А Дмитрий Горбунов до того, как стать градоначальником, был вице-мэром другого опорника — Лангепаса. «Нефтеюганск и Пыть-Ях расположены по соседству, и теперь семья станет еще сплоченней», — предполагает инсайдер.
URA.RU направило запрос в прокуратуру региона. На момент публикации ответ не поступил.
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