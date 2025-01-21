21 января 2025

Брат мэра возглавил прокуратуру в ХМАО

Прокуратуру Нефтеюганска возглавил Алексей Горбунов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру возглавил Алексей Горбунов
Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру возглавил Алексей Горбунов Фото:

Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру возглавил Алексей Горбунов. Указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщается на сайте надзорного ведомства региона. По данным источников URA.RU, он приходится родным братом главе Пыть-Яха Дмитрию Горбунову.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Нефтеюганского межрайонного прокурора назначен Горбунов Алексей Сергеевич», — сообщается на сайте прокуратуры Югры. С 2020 года Горбунов работал в прокуратуре Когалыма.

До назначения Алексей Горбунов возглавлял надзорное ведомство в одном из опорных городов «Лукойла» — Когалыме. А Дмитрий Горбунов до того, как стать градоначальником, был вице-мэром другого опорника — Лангепаса. «Нефтеюганск и Пыть-Ях расположены по соседству, и теперь семья станет еще сплоченней», — предполагает инсайдер.

URA.RU направило запрос в прокуратуру региона. На момент публикации ответ не поступил.

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Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру возглавил Алексей Горбунов. Указ подписал генеральный прокурор России Игорь Краснов, сообщается на сайте надзорного ведомства региона. По данным источников URA.RU, он приходится родным братом главе Пыть-Яха Дмитрию Горбунову. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Нефтеюганского межрайонного прокурора назначен Горбунов Алексей Сергеевич», — сообщается на сайте прокуратуры Югры. С 2020 года Горбунов работал в прокуратуре Когалыма. До назначения Алексей Горбунов возглавлял надзорное ведомство в одном из опорных городов «Лукойла» — Когалыме. А Дмитрий Горбунов до того, как стать градоначальником, был вице-мэром другого опорника — Лангепаса. «Нефтеюганск и Пыть-Ях расположены по соседству, и теперь семья станет еще сплоченней», — предполагает инсайдер. URA.RU направило запрос в прокуратуру региона. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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