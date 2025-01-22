Трамп утвердил сроки решения украинского вопроса

Президент США Дональд Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. Об этом сообщают иностранные издания. Трамп полагает, что это будет более сложная задача, чем он предполагал во время своей предвыборной кампании.
«Президент Трамп поручил отставному генерал-лейтенанту Киту Келлоггу завершить конфликт на Украине за сто дней... Но заключение сделок с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал в ходе предвыборной кампании...» — пишет The Wall Street Journal.
Согласно предоставленной информации от источников издания, новый лидер США планирует лично контролировать процесс переговоров по ситуации на Украине. Коллеги Келлога из прошлого заявляют, что он не может считаться независимой фигурой, поскольку его решения полностью подчинены воле Трампа. Из-за этого Келлог, предположительно, не будет привлекаться к осуществлению настоящих переговоров между США и Россией.
Президент США Дональд Трамп 7 января признал, что разрешение конфликта на Украине может занять более 24 часов. В то же время спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог выразил надежду на то, что урегулирование удастся достичь в течение 100 дней.
Трамп 21 января не исключил возможность прекращения поставок американского вооружения в Киев. Он также выразил готовность к встрече с российским лидером в удобное для него время. Параллельно, новый глава Штатов признал возможность усиления санкционного давления на Россию, в случае отказа от соглашения по урегулированию ситуации в Украине.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с новым руководством США относительно урегулирования ситуации на Украине. Он также указал на учет Россией заявлений президента Трампа и его администрации о стремлении возобновить двусторонние связи и предотвратить возможность развития конфликта в мировую войну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.