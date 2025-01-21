21 января 2025

Власти ЯНАО призывают жителей не выезжать на загородные трассы

© Служба новостей «URA.RU»
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Призыв связан с непогодой в округе, архивное фото
Призыв связан с непогодой в округе, архивное фото Фото:

На юге ЯНАО сложились неблагоприятные погодные условия, из-за которых местные власти призывают жителей воздержаться от поездок. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Метель, ветер, низкая температура окружающего воздуха наблюдаются от границы округа до Пуровска, в Ноябрьске, Вынгапуровском, Ханымее. Убедительно просим отказаться от поездок по загородным дорогам» — говорится в сообщении. Также власти попросили остаться дома до улучшения погодных условий.

По информации из департамента, рекомендации остаться дома связаны с рисками для безопасности на дорогах. Сильный ветер и мороз могут создать опасные условия для водителей и пешеходов, а также привести к другим чрезвычайным ситуациям.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о сильном порывистом ветре 18-20 метров в секунду 14 января. По данным МЧС непогода усилится ночью и утром.

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На юге ЯНАО сложились неблагоприятные погодные условия, из-за которых местные власти призывают жителей воздержаться от поездок. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Метель, ветер, низкая температура окружающего воздуха наблюдаются от границы округа до Пуровска, в Ноябрьске, Вынгапуровском, Ханымее. Убедительно просим отказаться от поездок по загородным дорогам» — говорится в сообщении. Также власти попросили остаться дома до улучшения погодных условий. По информации из департамента, рекомендации остаться дома связаны с рисками для безопасности на дорогах. Сильный ветер и мороз могут создать опасные условия для водителей и пешеходов, а также привести к другим чрезвычайным ситуациям. Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о сильном порывистом ветре 18-20 метров в секунду 14 января. По данным МЧС непогода усилится ночью и утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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