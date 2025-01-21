Власти ЯНАО призывают жителей не выезжать на загородные трассы

На юге ЯНАО сложились неблагоприятные погодные условия, из-за которых местные власти призывают жителей воздержаться от поездок. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Метель, ветер, низкая температура окружающего воздуха наблюдаются от границы округа до Пуровска, в Ноябрьске, Вынгапуровском, Ханымее. Убедительно просим отказаться от поездок по загородным дорогам» — говорится в сообщении. Также власти попросили остаться дома до улучшения погодных условий.
По информации из департамента, рекомендации остаться дома связаны с рисками для безопасности на дорогах. Сильный ветер и мороз могут создать опасные условия для водителей и пешеходов, а также привести к другим чрезвычайным ситуациям.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей нескольких районов ЯНАО предупредили о сильном порывистом ветре 18-20 метров в секунду 14 января. По данным МЧС непогода усилится ночью и утром.
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