21 января 2025

Работу главного катка Екатеринбурга продлят, но есть условие

Каток на Площади 1905 года простоит в Екатеринбурге до марта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судьба катка решат с ориентиром на погоду
Судьба катка решат с ориентиром на погоду Фото:

Каток на Площади 1905 года может простоять в центре Екатеринбурга до марта, если погода будет соответствующей. Об этом журналистам заявил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко на выездном заседании постоянной комиссии гордумы по развитию образования, науки и спорта.

«Если погодные условия нам позволят, мы максимально — до марта — постараемся продлить работу катка», — уточнил Шевченко. Пока же официально закрытие площадки планируют на 16 февраля.

Главный каток города впервые принял посетителей 21 декабря. В этот день прошел мастер-класс от олимпийского чемпиона Максима Маринина, а вечером состоялось шоу — на лед вышли акробаты, балет и звезды мирового фигурного катания. По данным на 21 января, площадку посетило около 50 тысяч человек.

Каток для Екатеринбурга — уникальный проект: ранее на месте парковки ставили ледовый городок. Создать площадку для катания решили впервые в 2024 году.

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Каток на Площади 1905 года может простоять в центре Екатеринбурга до марта, если погода будет соответствующей. Об этом журналистам заявил вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко на выездном заседании постоянной комиссии гордумы по развитию образования, науки и спорта. « Если погодные условия нам позволят, мы максимально — до марта — постараемся продлить работу катка» , — уточнил Шевченко. Пока же официально закрытие площадки планируют на 16 февраля. Главный каток города впервые принял посетителей 21 декабря. В этот день прошел мастер-класс от олимпийского чемпиона Максима Маринина, а вечером состоялось шоу — на лед вышли акробаты, балет и звезды мирового фигурного катания. По данным на 21 января, площадку посетило около 50 тысяч человек. Каток для Екатеринбурга — уникальный проект: ранее на месте парковки ставили ледовый городок. Создать площадку для катания решили впервые в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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