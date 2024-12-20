Грандиозное шоу Авербуха и открытие главного катка отгремело в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге состоялось официальное открытие катка на площади 1905 года

21 декабря 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

На лед вышли звезды мирового фигурного катания Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге наконец открылся новый масштабный проект властей: каток прямо под окнами мэрии — на Площади 1905 года. В честь этого горожан решили порадовать уникальным шоу: на лед вышли акробаты, ледовый балет и звезды мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Как это было — в репортаже URA.RU. Режиссером представления стал призер Олимпийских игр Илья Авербух, который должен был приехать на открытие катка и провести мастер-класс, но вмешались погодные условия. Фигурист не смог вылететь из Омска, но пообещал, что обязательно приедет в Екатеринбург чуть позже. Обучать искусству катания на льду вместо Авербуха доверили олимпийскому чемпиону Максиму Маринину. Позже на трибуне также заметили легендарную фигуристку, депутата Госдумы Ирину Роднину, которая хоть и не планировала посещать новую ледовую площадку во время рабочей поездки, но все же заглянула на масштабное открытие. На само шоу попасть смогли не все, удача улыбнулась только 500 счастливчикам, которые выиграли билеты в соцсетях. Представление началось после 19:00 с захватывающих номеров артистов цирка и ледового балета. Они показали трюки и танцы, а зрители громкими аплодисментами поддерживали выступающих. Следующим екатеринбуржцев порадовал участник «Народного ледникового» Владислав Спивак. Вот для кого этот день стал по-настоящему особенным: за пару часов до мероприятия у артиста родилась дочь. Несмотря на радостное событие, он выступил на шоу. Публику удивляли и огненными выступлениями — в прямом смысле слова: заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков выступил с фаер-шоу на коньках. Поразила всех и Наталья Саблина — женщине 66 лет, она, как и Спивак, участвует в проекте «Народный ледниковый». Фигуристка потрясающе выступила под всем известную песню Исаака Дунаевского «Песенка о капитане» — двигалась живо и зажигала публику. Растопили лед своей любовью Никита Кацалапов и Виктория Синицына — пара является олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. Зрители признались, что больше всего ждали звездную пару. Также своим мастерством зрителей покорили призеры Олимпийских игр Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. В конце все артисты собрались вместе, чтобы исполнить масштабный флешмоб на льду. До выступлений три пары сыграли свадьбу прямо на катке. Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге наконец открылся новый масштабный проект властей: каток прямо под окнами мэрии — на Площади 1905 года. В честь этого горожан решили порадовать уникальным шоу: на лед вышли акробаты, ледовый балет и звезды мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Как это было — в репортаже URA.RU. Режиссером представления стал призер Олимпийских игр Илья Авербух, который должен был приехать на открытие катка и провести мастер-класс, но вмешались погодные условия. Фигурист не смог вылететь из Омска, но пообещал, что обязательно приедет в Екатеринбург чуть позже. Обучать искусству катания на льду вместо Авербуха доверили олимпийскому чемпиону Максиму Маринину. Позже на трибуне также заметили легендарную фигуристку, депутата Госдумы Ирину Роднину, которая хоть и не планировала посещать новую ледовую площадку во время рабочей поездки, но все же заглянула на масштабное открытие. На само шоу попасть смогли не все, удача улыбнулась только 500 счастливчикам, которые выиграли билеты в соцсетях. Представление началось после 19:00 с захватывающих номеров артистов цирка и ледового балета. Они показали трюки и танцы, а зрители громкими аплодисментами поддерживали выступающих. Следующим екатеринбуржцев порадовал участник «Народного ледникового» Владислав Спивак. Вот для кого этот день стал по-настоящему особенным: за пару часов до мероприятия у артиста родилась дочь. Несмотря на радостное событие, он выступил на шоу. Публику удивляли и огненными выступлениями — в прямом смысле слова: заслуженный артист цирка на льду Алексей Усков выступил с фаер-шоу на коньках. Поразила всех и Наталья Саблина — женщине 66 лет, она, как и Спивак, участвует в проекте «Народный ледниковый». Фигуристка потрясающе выступила под всем известную песню Исаака Дунаевского «Песенка о капитане» — двигалась живо и зажигала публику. Растопили лед своей любовью Никита Кацалапов и Виктория Синицына — пара является олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы. Зрители признались, что больше всего ждали звездную пару. Также своим мастерством зрителей покорили призеры Олимпийских игр Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. В конце все артисты собрались вместе, чтобы исполнить масштабный флешмоб на льду. До выступлений три пары сыграли свадьбу прямо на катке. Сильный снегопад не испугал екатеринбуржцев, он создал особую атмосферу во время торжественной церемонии. Пары расписались, обменялись кольцами, а после исполнили свой первый семейный танец прямо на льду.