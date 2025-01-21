В Екатеринбурге инспектор СИЗО попал под 17 уголовных дел

В Екатеринбурге против старшего инспектора отдела по воспитательной работе СИЗО-1 возбуждено 17 уголовных дел за передачу сигарет арестантам. Этим он занимался за деньги, сказал источник URA.RU.
«По версии следствия, младший лейтенант по фамилии Музафаров проносил на территорию СИЗО на улице Репина, 1 сигареты и продавал их обвиняемым и подозреваемым. В сумме он заработал 30 тысяч рублей», — сообщил инсайдер агентства.
Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН. «Факты доставки запрещенных предметов были выявлены сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области и оперативного отдела СИЗО-1. В ГУФСИН проводится постоянная работа по борьбе с коррупцией среди сотрудников», — заявили в ведомстве.
Против Музафарова возбуждено уголовное дело о превышении полномочий из личной заинтересованности. Он находится под подпиской о невыезде, заключил источник URA.RU.
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