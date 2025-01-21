21 января 2025

В Перми из-за морозов закрыли каток на эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Временно каток будет закрыт
Временно каток будет закрыт Фото:

В центре Перми закрывается каток, расположенный перед Театром-Театром. Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта это связано с морозной погодой.

«В связи с холодной погодой сегодня Бионорд Каток на площади перед Театром-Театром работает до 16:00. Он будет закрыт до 17:00 24 января», — уточнили в министерстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми после Крещения начнутся первые сильные морозы за текущую зиму. Температура воздуха в регионе в дни похолодания может достигать -26-28 градусов мороза

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В центре Перми закрывается каток, расположенный перед Театром-Театром. Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта это связано с морозной погодой. «В связи с холодной погодой сегодня Бионорд Каток на площади перед Театром-Театром работает до 16:00. Он будет закрыт до 17:00 24 января», — уточнили в министерстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми после Крещения начнутся первые сильные морозы за текущую зиму. Температура воздуха в регионе в дни похолодания может достигать -26-28 градусов мороза
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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