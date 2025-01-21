В Перми из-за морозов закрыли каток на эспланаде

Временно каток будет закрыт
В центре Перми закрывается каток, расположенный перед Театром-Театром. Как сообщили в краевом министерстве физкультуры и спорта это связано с морозной погодой.
«В связи с холодной погодой сегодня Бионорд Каток на площади перед Театром-Театром работает до 16:00. Он будет закрыт до 17:00 24 января», — уточнили в министерстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми после Крещения начнутся первые сильные морозы за текущую зиму. Температура воздуха в регионе в дни похолодания может достигать -26-28 градусов мороза
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