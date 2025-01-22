Количество заявок на дополнительный набор «Времени героев» превысило 20 тысяч

С начала дополнительной регистрации в программу «Время героев», число новых заявлений превысило 20 тысяч человек. Итоги отборочного процесса будут объявлены после обработки всех данных. В пресс-службе указали, что программа будет запущена по всей территории России.
«С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу „Время героев“ было зарегистрировано более 20 тысяч человек. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч», — говорится в telegram-канале «Времени героев». Регистрационный период закончится 25 января в полдень по московскому времени. До указанного срока участникам также необходимо пройти процедуру тестирования в центре дистанционной оценки. Итоги отборочного процесса будут объявлены после того, как будут обработаны все данные.
Федеральная программа «Время героев», запущенная для подготовки новых управленческих кадров, теперь будет распространена на все регионы России. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа пользуется большим спросом и показала свою актуальность, что подтверждается высокими темпами регистрации. «Президент [России Владимир Путин] дал задание о расширении программы на весь российский федеральный уровень. Мы готовы обменяться методиками и лучшими практиками, которые были успешно реализованы в рамках федеральной программы», — заявил Комиссаров.
Уже 18 участников первого потока программы «Время героев» заняли ключевые позиции в различных регионах и структурах. Среди них Артем Жога, который стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов, возглавивший Тамбовскую область, Артур Орлов, руководитель Движения Первых, и Алексей Кондратьев, получивший место сенатора Российской Федерации. Другие участники также готовятся к переходу на новые должности.
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