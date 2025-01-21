Служба реабилитации на дому для тяжелобольных детей появится в Перми

Команда пермского благотворительного фонда «Дедморозим» создает Службу функциональной реабилитации на дому для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Это стало возможным благодаря 10 млн рублей, полученным от Фонда президентских грантов.
«Дети с ТДН, например, с тяжелыми формами детского церебрального паралича часто не могут сами поменять положение тела и сказать об этом. В итоге неправильные позы вызывают вторичные осложнения: сильнейшие боли и деформации, из-за которых возникают проблемы с дыханием, пищеварением и другие патологии. Основные виды реабилитации сегодня сосредоточены в городах, а надомные форматы практически отсутствуют, поэтому не все дети получают необходимую поддержку», — пояснили URA.RU в «Дедморозим».
Предполагается, что Служба функциональной реабилитации будет приезжать к детям домой, помогать родителям адаптировать домашнюю среду под особенности ребенка, обучать их.
На деньги гранта будут закуплены средства реабилитации, оплачены консультации специалистов по физической терапии и эрготерапевта. Специалист по альтернативной коммуникации поможет подобрать удобные и эффективные методы общения для ребят, которые не могут говорить.
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