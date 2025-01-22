Skillbox Holding перенес свои активы в Россию

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Skillbox Holding Limited завершил редомициляцию с Кипра в РФ
Skillbox Holding Limited завершил редомициляцию с Кипра в РФ Фото:

Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited успешно завершил процесс переноса своих активов с Кипра в Российскую Федерацию. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания теперь зарегистрирована под наименованием МКАО «Скилбокс Холдинг» в Калининграде.

«По данным ЕГРЮЛ, 21 января компания была зарегистрирована в качестве МКАО „Скилбокс Холдинг“ в Калининграде», — передает «Интерфакс». Уточняется, что уставный капитал новообразованной компании составляет 502,5 миллиона рублей. Кроме того, в начале января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». 

В феврале 2019 года Mail.ru Group, которая осенью 2021 года была переименована в VK, приобрела 3,6% акций образовательной платформы Skillbox. Позднее компания увеличила свою долю до 10,3%, а в декабре того же года — до 60,3%. В августе 2021 года VK в сотрудничестве с основателями Skillbox и частным инвестиционным фондом бизнесмена Александра Галицкого организовала образовательный холдинг Skillbox Limited на основе принадлежащих им платформ Skillbox и GeekBrains. В результате структурирования холдинга VK получила контрольный пакет акций в размере 50,06%, основатели Skillbox — 22,72%, фонд Галицкого — 14,21%, а оставшиеся 13% акций были выделены для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

В 2020 году компания VK рассматривала возможность проведения первичного публичного предложения (IPO) для своих образовательных проектов, включая Skillbox и GeekBrains, которые в то время не были объединены. Однако, в начале 2022 года, по информации Forbes, новый акционер VK не видел необходимости в IPO для Skillbox. В конце 2021 года USM Holding заявила о продаже своей доли в VK компании СОГАЗ. В результате изменений в структуре собственности, на посту генерального директора Бориса Добродеева сменил Владимир Кириенко.

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Образовательный холдинг Skillbox Holding Limited успешно завершил процесс переноса своих активов с Кипра в Российскую Федерацию. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания теперь зарегистрирована под наименованием МКАО «Скилбокс Холдинг» в Калининграде. «По данным ЕГРЮЛ, 21 января компания была зарегистрирована в качестве МКАО „Скилбокс Холдинг“ в Калининграде», — передает «Интерфакс». Уточняется, что уставный капитал новообразованной компании составляет 502,5 миллиона рублей. Кроме того, в начале января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг».  В феврале 2019 года Mail.ru Group, которая осенью 2021 года была переименована в VK, приобрела 3,6% акций образовательной платформы Skillbox. Позднее компания увеличила свою долю до 10,3%, а в декабре того же года — до 60,3%. В августе 2021 года VK в сотрудничестве с основателями Skillbox и частным инвестиционным фондом бизнесмена Александра Галицкого организовала образовательный холдинг Skillbox Limited на основе принадлежащих им платформ Skillbox и GeekBrains. В результате структурирования холдинга VK получила контрольный пакет акций в размере 50,06%, основатели Skillbox — 22,72%, фонд Галицкого — 14,21%, а оставшиеся 13% акций были выделены для программы долгосрочной мотивации сотрудников. В 2020 году компания VK рассматривала возможность проведения первичного публичного предложения (IPO) для своих образовательных проектов, включая Skillbox и GeekBrains, которые в то время не были объединены. Однако, в начале 2022 года, по информации Forbes, новый акционер VK не видел необходимости в IPO для Skillbox. В конце 2021 года USM Holding заявила о продаже своей доли в VK компании СОГАЗ. В результате изменений в структуре собственности, на посту генерального директора Бориса Добродеева сменил Владимир Кириенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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