Глава Финляндии: конфликт на Украине будет урегулирован в течение шести месяцев

Украинский конфликт будет урегулирован не за 24 часа, как обещал президент США Дональд Трамп в своей предвыборной кампании, а за три-шесть месяцев. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.
«Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону 3-6 месяцев. Это то окно возможностей, с которым мы имеем дело сейчас», — заявил Александр Стубб на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), его слова передает ТАСС. Он подчеркнул, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира.
По словам Стубба, перемирие в палестино-израильском конфликте — достижение Дональда Трампа. Теперь американский президент сосредоточится на достижении мира между Россией и Украиной и попытается сделать его по схожей системе. При этом в российско-украинских переговорах обязательно участие Евросоюза, отметил президент Финляндии, поскольку исход конфликта повлияет на архитектуру всего мира.
Ранее стало известно, что Трамп указал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу разработать план урегулирования конфликта за 100 дней. А 21 января Трамп сообщил, что поставки оружия Киеву могут быть полностью прекращены, а также указал на возможную скорую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет «Царьград».
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