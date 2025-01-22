Дегустация сидра и бесплатная тусовка в клубе: куда отправиться в День студента в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студентов зовут на бесплатную вечеринку в «Свободу»

22 января 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

В большинстве случаев, студенты могут попасть на мероприятия бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU День студента, он же Татьянин день, отмечается 25 января. К этому времени учащиеся закрывают сессию, и у них стартуют зимние каникулы. Чем не повод заглянуть на вечеринку в «Свободу», отправиться в путешествие с дегустацией в Сысерть, сходить на концерт или попробовать себя в квизе. Где ждут студентов в ближайшую субботу — в обзоре URA.RU. STUDENT DAY Известные в городе ивентщики из «Стаи» устраивают вечеринку в «Фабрике». Клуб превратят в учебное заведение, только вместо пар и преподавателей — длинная перемена. На тусовке гостей ждут шоу диджеев, много хип-хопа, электронной и поп-музыки, тематические интерактивные зоны и розыгрыш «Студент года» за лучший образ на вечеринке. Начало в 23:00, билеты обойдутся в 599 рублей. 18+ Вечеринка «Ночь студента» Еще одна тусовка пройдет в концерт-холле «Свобода». Отрываться бесплатно смогут все, у кого есть студенческий билет, также всех Татьян в честь их дня будут угощать бесплатным напитком. Посетителей ждет бирпонг, фотозоны, розыгрыш, за музыку ответят Cloud, Astral, May B и MC Teddy. Вход для нестудентов обойдется от 400 рублей, старт мероприятия в 23:30. 18+ Концерт экс-солистки «Ленинграда» Юлия Коган даст сольный концерт в «Руки Вверх! Бар». Артистка исполнит лучшие песни за все время ее творчества и зарядит энергетикой пришедших в заведение. Внутрь не будут пускать людей в спортивных костюмах и штанах, а также в алкогольном опьянении. Начало в 21:20, билеты от 1500 рублей. 18+ Струнный квартер в «Л52» В креативном кластере на пр. Ленина, 52 состоится концерт Свято-Никольского камерного оркестра и струнного квартета Dolce vita. Слушателей познакомят с мелодиями Нино Рота, Эннио Морриконе, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, танго и румынскими народными танцами. Мероприятие подойдет и студентам, и даже детям. Вход — 300 рублей, старт — в 18:00. Дегустация сидра Для путешественников есть вариант с экскурсией в Сысерть. Повезут на комфортабельном автобусе, устроят ланч в гастробаре на набережной и экскурсию по горному парку на Бессоновой горе. Также проведут дегустацию сидров в чайной на «Фарфор Сысерти» и покажут стендап. Всем Татьянам и студентам вручат приятный подарок. Весь тур обойдется в 6500 рублей, старт — от Театра эстрады в 13:00. 18+ Квиз-турнир На фудмаркете ESTORY в ТРЦ «Гринвиче» проведут квиз, где участникам предстоит вспоминать свои студенческие годы. Чтобы участвовать, нужно собрать команду из 4—6 человек или обратиться к организаторам, которые помогут найти компанию. Для Татьян подготовили небольшие подарки. Начинается квиз в 14:00, участие бесплатное. Гадания и «фотосушка» В Доме Поклевских-Козелл также подготовили программу ко Дню студента. С 11:00 до 18:00 студенты очного отделения могут посмотреть бесплатно выставку «Дом Романовых и Урал». Здесь будут проходить гадания на судьбу по книге «Евгений Онегин» Александра Пушкина, мастер-класс по изготовлению музейной открытки в режиме нон-стоп. А еще есть шанс попасть в «Музейный студенческий альбом», для этого нужно принести с собой фото студенческой группы, взамен подарят открытку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День студента, он же Татьянин день, отмечается 25 января. К этому времени учащиеся закрывают сессию, и у них стартуют зимние каникулы. Чем не повод заглянуть на вечеринку в «Свободу», отправиться в путешествие с дегустацией в Сысерть, сходить на концерт или попробовать себя в квизе. Где ждут студентов в ближайшую субботу — в обзоре URA.RU. Известные в городе ивентщики из «Стаи» устраивают вечеринку в «Фабрике». Клуб превратят в учебное заведение, только вместо пар и преподавателей — длинная перемена. На тусовке гостей ждут шоу диджеев, много хип-хопа, электронной и поп-музыки, тематические интерактивные зоны и розыгрыш «Студент года» за лучший образ на вечеринке. Начало в 23:00, билеты обойдутся в 599 рублей. 18+ Еще одна тусовка пройдет в концерт-холле «Свобода». Отрываться бесплатно смогут все, у кого есть студенческий билет, также всех Татьян в честь их дня будут угощать бесплатным напитком. Посетителей ждет бирпонг, фотозоны, розыгрыш, за музыку ответят Cloud, Astral, May B и MC Teddy. Вход для нестудентов обойдется от 400 рублей, старт мероприятия в 23:30. 18+ Юлия Коган даст сольный концерт в «Руки Вверх! Бар». Артистка исполнит лучшие песни за все время ее творчества и зарядит энергетикой пришедших в заведение. Внутрь не будут пускать людей в спортивных костюмах и штанах, а также в алкогольном опьянении. Начало в 21:20, билеты от 1500 рублей. 18+ В креативном кластере на пр. Ленина, 52 состоится концерт Свято-Никольского камерного оркестра и струнного квартета Dolce vita. Слушателей познакомят с мелодиями Нино Рота, Эннио Морриконе, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, танго и румынскими народными танцами. Мероприятие подойдет и студентам, и даже детям. Вход — 300 рублей, старт — в 18:00. Для путешественников есть вариант с экскурсией в Сысерть. Повезут на комфортабельном автобусе, устроят ланч в гастробаре на набережной и экскурсию по горному парку на Бессоновой горе. Также проведут дегустацию сидров в чайной на «Фарфор Сысерти» и покажут стендап. Всем Татьянам и студентам вручат приятный подарок. Весь тур обойдется в 6500 рублей, старт — от Театра эстрады в 13:00. 18+ На фудмаркете ESTORY в ТРЦ «Гринвиче» проведут квиз, где участникам предстоит вспоминать свои студенческие годы. Чтобы участвовать, нужно собрать команду из 4—6 человек или обратиться к организаторам, которые помогут найти компанию. Для Татьян подготовили небольшие подарки. Начинается квиз в 14:00, участие бесплатное. В Доме Поклевских-Козелл также подготовили программу ко Дню студента. С 11:00 до 18:00 студенты очного отделения могут посмотреть бесплатно выставку «Дом Романовых и Урал». Здесь будут проходить гадания на судьбу по книге «Евгений Онегин» Александра Пушкина, мастер-класс по изготовлению музейной открытки в режиме нон-стоп. А еще есть шанс попасть в «Музейный студенческий альбом», для этого нужно принести с собой фото студенческой группы, взамен подарят открытку.