В ЯНАО перекрыты некоторые участки трасс из-за непогоды

Ямальцев предупредили о закрытии трех участков дорог в ЯНАО. О изменениях на дорогах Ямала сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорог.
«Закрыты: участок от Карамовского поста в сторону ХМАО, подъезд к Ханымею и зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — передает пресс-служба дептранса и дорог округа. Сроки открытия не сообщаются.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на автомобильной дороге Сургут-Салехард введены временные ограничения движения транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения касаются участка от Карамовского поста до 247-ого километра в направлении юга.
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