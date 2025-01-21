21 января 2025

В ЯНАО перекрыты некоторые участки трасс из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрыты три участка дорог на Ямале, архивное фото
Закрыты три участка дорог на Ямале, архивное фото Фото:

Ямальцев предупредили о закрытии трех участков дорог в ЯНАО. О изменениях на дорогах Ямала сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорог.

«Закрыты: участок от Карамовского поста в сторону ХМАО, подъезд к Ханымею и зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — передает пресс-служба дептранса и дорог округа. Сроки открытия не сообщаются.

Ранее URA.RU сообщало о том, что на автомобильной дороге Сургут-Салехард введены временные ограничения движения транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения касаются участка от Карамовского поста до 247-ого километра в направлении юга.

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Ямальцев предупредили о закрытии трех участков дорог в ЯНАО. О изменениях на дорогах Ямала сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорог. «Закрыты: участок от Карамовского поста в сторону ХМАО, подъезд к Ханымею и зимник Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги», — передает пресс-служба дептранса и дорог округа. Сроки открытия не сообщаются. Ранее URA.RU сообщало о том, что на автомобильной дороге Сургут-Салехард введены временные ограничения движения транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения касаются участка от Карамовского поста до 247-ого километра в направлении юга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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