Тюменский таксист запер отца с двумя детьми в машине и вымогал деньги за испорченный салон

В Тюмени таксист вымогал деньги у отца с двумя детьми, младшего из которых стошнило в салоне. Водитель запер семью в машине и не отпускал, пока мужчина не отдал последние деньги. Об этом тюменец написал в социальных сетях.
«Вызвал детское такси. В конце поездки младшего ребенка вырвало, что возмутило водителя. Он остановил машину, заблокировал двери и потребовал оплатить химчистку за 15 тысяч рублей. Я один воспитываю двоих детей и таких денег у меня нет, более того, я [в месяц] зарабатываю немногим больше этой суммы. Пришлось отдать ему последние средства, чтобы он нас довез», — рассказал тюменец в сообществе «Черный список Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
В результате инцидента мужчина был вынужден перевести водителю 11 000 рублей: все, что у него имелось на тот момент. Он написал в поддержку агрегатора такси. Там сообщили, что следующая поездка будет для пассажира бесплатной.
URA.RU также оборотилось в «Яндекс.Go» для выяснения правомерности поступка водителя. В службе пояснили, что последний действительно мог потребовать возмещение убытков на чистку салона.
«Водитель может попросить средства на химчистку, если ситуация произошла по вине пассажира. Это личная договоренность заказчика и исполнителя, поэтому наш сервис не регулирует подобные вопросы, и мы не сможем проверить, сколько водитель возьмет за эту услугу», — поделились подробностями в службе поддержки «Яндекс.Go».
Ранее URA.RU сообщало, что жители Тюмени осудили таксистов, устроивших забастовку из-за низких цен на их услуги. Они встали на парковку и отказывались брать заказы.
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