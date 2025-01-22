Baza: в Москве задержан школьник, отказавшийся «стучать» на друга-поджигателя

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Задержанный школьник находится под подпиской о невыезде
Задержанный школьник находится под подпиской о невыезде Фото:

В Москве был задержан 15-летний Сергей, который отказался рассказывать полиции о том, что его друг хотел поджечь офис партии «Единая Россия». Об этом сообщил telegram-канал Baza. 

«В Москве задержан 15-летний школьник, отказавшийся стучать на своего друга. Его обвиняют в том, что он знал о планах товарища поджечь офис „Единой России“, но не пошел в полицию», — передает telegram-канал. 

Сергея задержали  20 января. Причиной стала его переписка с 16-летним Владимир, который еще в декабре 2023 года сообщил другу о своих планах поджечь офис «Единой России» в Долгопрудном и предложил присоединиться к акции. Сергей отказался, однако при этом не раскрыл эту информацию полиции. В феврале 2024 года Владимир реализовал свой план и был задержан правоохранительными органами. После изъятия у него телефона и анализа переписок в нем следователи вышли на след Сергея. Спустя год расследований против него было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ, предусматривающей наказание за несообщение о готовящемся преступлении. Сергею грозит до года лишения свободы, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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В Москве был задержан 15-летний Сергей, который отказался рассказывать полиции о том, что его друг хотел поджечь офис партии «Единая Россия». Об этом сообщил telegram-канал Baza.  «В Москве задержан 15-летний школьник, отказавшийся стучать на своего друга. Его обвиняют в том, что он знал о планах товарища поджечь офис „Единой России“, но не пошел в полицию», — передает telegram-канал.  Сергея задержали  20 января. Причиной стала его переписка с 16-летним Владимир, который еще в декабре 2023 года сообщил другу о своих планах поджечь офис «Единой России» в Долгопрудном и предложил присоединиться к акции. Сергей отказался, однако при этом не раскрыл эту информацию полиции. В феврале 2024 года Владимир реализовал свой план и был задержан правоохранительными органами. После изъятия у него телефона и анализа переписок в нем следователи вышли на след Сергея. Спустя год расследований против него было возбуждено уголовное дело по статье 205.6 УК РФ, предусматривающей наказание за несообщение о готовящемся преступлении. Сергею грозит до года лишения свободы, на данный момент он находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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