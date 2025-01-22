Жители Мегиона возмутились видом крещенской воды, которую разливали в церкви на улице Садовой. Об этом югорчане написали в соцсетях.
«Хотела набрать крещенской воды и до сих пор нахожусь в шоке. Воду разливали на улице, и я обратила внимание, что в бутылках у людей вода темного цвета. Понюхав воду, пришла в ужас от запаха!», — написала женщина в группе ВКонтакте «Типичный Мегион».
По словам женщины, служитель храма объяснил цвет и запах воды большим содержанием в ней железа. Однако такую крещенскую воду женщина пить отказалась, как и большинство.
«Тоже сходили за освященной крещенской водой, и вот теперь думаем, где и как ее использовать? Кто-то вообще контролирует качество воды в церкви?», — написано в комментариях.
В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что культовые заведения не являются объектами Госсанэпиднадзора. «Качество святой воды не нормируется гигиеническими нормативами, но информацию приняли в работу». — добавили в ведомстве.
В храме преподобномученицы Елисаветы отвечать на вопросы по телефону отказались. В церковь направлен официальный запрос, ответ ожидается.
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