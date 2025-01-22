Жителей ХМАО шокировал вид крещенской воды. Фото

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Крещенская вода в Мегионе была темного цвета и со странным запахом
Крещенская вода в Мегионе была темного цвета и со странным запахом Фото:

Жители Мегиона возмутились видом крещенской воды, которую разливали в церкви на улице Садовой. Об этом югорчане написали в соцсетях.

«Хотела набрать крещенской воды и до сих пор нахожусь в шоке. Воду разливали на улице, и я обратила внимание, что в бутылках у людей вода темного цвета. Понюхав воду, пришла в ужас от запаха!», — написала женщина в группе ВКонтакте «Типичный Мегион».

По словам женщины, служитель храма объяснил цвет и запах воды большим содержанием в ней железа. Однако такую крещенскую воду женщина пить отказалась, как и большинство.

«Тоже сходили за освященной крещенской водой, и вот теперь думаем, где и как ее использовать? Кто-то вообще контролирует качество воды в церкви?», — написано в комментариях.

В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что культовые заведения не являются объектами Госсанэпиднадзора. «Качество святой воды не нормируется гигиеническими нормативами, но информацию приняли в работу». — добавили в ведомстве.

В храме преподобномученицы Елисаветы отвечать на вопросы по телефону отказались. В церковь направлен официальный запрос, ответ ожидается.

Крещенская вода из храма
Крещенская вода из храма
Фото:

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Жители Мегиона возмутились видом крещенской воды, которую разливали в церкви на улице Садовой. Об этом югорчане написали в соцсетях. «Хотела набрать крещенской воды и до сих пор нахожусь в шоке. Воду разливали на улице, и я обратила внимание, что в бутылках у людей вода темного цвета. Понюхав воду, пришла в ужас от запаха!», — написала женщина в группе ВКонтакте «Типичный Мегион». По словам женщины, служитель храма объяснил цвет и запах воды большим содержанием в ней железа. Однако такую крещенскую воду женщина пить отказалась, как и большинство. «Тоже сходили за освященной крещенской водой, и вот теперь думаем, где и как ее использовать? Кто-то вообще контролирует качество воды в церкви?», — написано в комментариях. В региональном Роспотребнадзоре пояснили, что культовые заведения не являются объектами Госсанэпиднадзора. «Качество святой воды не нормируется гигиеническими нормативами, но информацию приняли в работу». — добавили в ведомстве. В храме преподобномученицы Елисаветы отвечать на вопросы по телефону отказались. В церковь направлен официальный запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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