Депутат думы Тюмени Коновалов сравнил созывы парламента с сериалом

Шутка городского депутата Коновалова имела большой успех
В Тюмени депутат городской думы Юрий Коновалов пошутил, что с удовольствием вспоминает второй и третий созыв как сезоны сериала. Слова народного избранника передал корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной юбилею парламента.
«Мне понравились второй и третий сезон. С удовольствием жду девятого», — передает корреспондент URA.RU.
Юрий Коновалов — депутат тюменской городской думы всех восьми созывов. Ранее URA.RU писало, что в городской парламент празднует свой 235-ый юбилей.
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