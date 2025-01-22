Депутат думы Тюмени Коновалов сравнил созывы парламента с сериалом

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Шутка городского депутата Коновалова имела большой успех
Шутка городского депутата Коновалова имела большой успех Фото:

В Тюмени депутат городской думы Юрий Коновалов пошутил, что с удовольствием вспоминает второй и третий созыв как сезоны сериала. Слова народного избранника передал корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной юбилею парламента.

«Мне понравились второй и третий сезон. С удовольствием жду девятого», — передает корреспондент URA.RU.

Юрий Коновалов — депутат тюменской городской думы всех восьми созывов. Ранее URA.RU писало, что в городской парламент празднует свой 235-ый юбилей

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В Тюмени депутат городской думы Юрий Коновалов пошутил, что с удовольствием вспоминает второй и третий созыв как сезоны сериала. Слова народного избранника передал корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной юбилею парламента. «Мне понравились второй и третий сезон. С удовольствием жду девятого», — передает корреспондент URA.RU. Юрий Коновалов — депутат тюменской городской думы всех восьми созывов. Ранее URA.RU писало, что в городской парламент празднует свой 235-ый юбилей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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