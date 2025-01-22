Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки в пик морозов. Карта

22 января 2025 в 19:16 Размер текста - 17 +

Движение усложняют несколько аварий Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 22 января образовались восьмибалльные пробки в самый пик морозов. Движение в центре усложняют несколько ДТП. Это следует из «Яндекс Карт». Хуже всего дела обстоят на улицах Куйбышева, Белинского, Розы Люксембург, Энгельса, Малышева, 8 Марта и Радищева. Всего в центре зафиксировано пять аварий. Одна из них случилась в правом ряду на проспекте Ленина, еще две на улице Пушкина и по одной на Малышева, а также Мамина-Сибиряка. Вместе с этим взлетела и стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза. Одни из самых дорогих маршрутов — в Академический район, Пионерский и на Уралмаш. Скрин: «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 22 января образовались восьмибалльные пробки в самый пик морозов. Движение в центре усложняют несколько ДТП. Это следует из «Яндекс Карт». Хуже всего дела обстоят на улицах Куйбышева, Белинского, Розы Люксембург, Энгельса, Малышева, 8 Марта и Радищева. Всего в центре зафиксировано пять аварий. Одна из них случилась в правом ряду на проспекте Ленина, еще две на улице Пушкина и по одной на Малышева, а также Мамина-Сибиряка. Вместе с этим взлетела и стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза. Одни из самых дорогих маршрутов — в Академический район, Пионерский и на Уралмаш.