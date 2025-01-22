Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки в пик морозов. Карта

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Открытие ледового городка в Историческом сквере. Екатеринбург , зима, проезжая часть, автомобильная пробка, автомобильный затор, автомобили, вечер
Движение усложняют несколько аварий Фото:

В Екатеринбурге вечером 22 января образовались восьмибалльные пробки в самый пик морозов. Движение в центре усложняют несколько ДТП. Это следует из «Яндекс Карт».

Хуже всего дела обстоят на улицах Куйбышева, Белинского, Розы Люксембург, Энгельса, Малышева, 8 Марта и Радищева. Всего в центре зафиксировано пять аварий. Одна из них случилась в правом ряду на проспекте Ленина, еще две на улице Пушкина и по одной на Малышева, а также Мамина-Сибиряка.

Вместе с этим взлетела и стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза. Одни из самых дорогих маршрутов — в Академический район, Пионерский и на Уралмаш.

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В Екатеринбурге вечером 22 января образовались восьмибалльные пробки в самый пик морозов. Движение в центре усложняют несколько ДТП. Это следует из «Яндекс Карт». Хуже всего дела обстоят на улицах Куйбышева, Белинского, Розы Люксембург, Энгельса, Малышева, 8 Марта и Радищева. Всего в центре зафиксировано пять аварий. Одна из них случилась в правом ряду на проспекте Ленина, еще две на улице Пушкина и по одной на Малышева, а также Мамина-Сибиряка. Вместе с этим взлетела и стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза. Одни из самых дорогих маршрутов — в Академический район, Пионерский и на Уралмаш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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