Израиль разрешил туристам из РФ оплачивать российскими картами одну услугу

В Израиле разрешили туристам из РФ оплачивать разрешение на въезд (ETA-IL) российскими банковскими картами через визового оператора VFS Global. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны.
«Этим способом могут воспользоваться граждане РФ и лица, временно пребывающие в РФ, которым необходима помощь в подаче заявлений и которые не располагают международными банковскими картами», — заявили в пресс-службе. Информацию передает «Интерфакс».
Стоимость подачи заявления составляет примерно 700 рублей, к этой сумме добавляется сервисный сбор VFS Global в размере пяти долларов. Оплата разрешения на въезд производится в рублях, также возможно использование наличных или российских банковских карт. Отмечается, что размер сервисного сбора в рублях определяется посольством Израиля на основе текущего курса валют. При оплате необходимо предъявить как внутренний, так и заграничный паспорта.
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