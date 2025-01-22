Израиль разрешил туристам из РФ оплачивать российскими картами одну услугу

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В Израиле разрешили гражданам РФ оплачивать разрешение на въезд российскими картами
В Израиле разрешили гражданам РФ оплачивать разрешение на въезд российскими картами Фото:

В Израиле разрешили туристам из РФ оплачивать разрешение на въезд (ETA-IL) российскими банковскими картами через визового оператора VFS Global. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны.

«Этим способом могут воспользоваться граждане РФ и лица, временно пребывающие в РФ, которым необходима помощь в подаче заявлений и которые не располагают международными банковскими картами», — заявили в пресс-службе. Информацию передает «Интерфакс». 

Стоимость подачи заявления составляет примерно 700 рублей, к этой сумме добавляется сервисный сбор VFS Global в размере пяти долларов. Оплата разрешения на въезд производится в рублях, также возможно использование наличных или российских банковских карт. Отмечается, что размер сервисного сбора в рублях определяется посольством Израиля на основе текущего курса валют. При оплате необходимо предъявить как внутренний, так и заграничный паспорта. 

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В Израиле разрешили туристам из РФ оплачивать разрешение на въезд (ETA-IL) российскими банковскими картами через визового оператора VFS Global. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма страны. «Этим способом могут воспользоваться граждане РФ и лица, временно пребывающие в РФ, которым необходима помощь в подаче заявлений и которые не располагают международными банковскими картами», — заявили в пресс-службе. Информацию передает «Интерфакс».  Стоимость подачи заявления составляет примерно 700 рублей, к этой сумме добавляется сервисный сбор VFS Global в размере пяти долларов. Оплата разрешения на въезд производится в рублях, также возможно использование наличных или российских банковских карт. Отмечается, что размер сервисного сбора в рублях определяется посольством Израиля на основе текущего курса валют. При оплате необходимо предъявить как внутренний, так и заграничный паспорта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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